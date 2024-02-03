لو شعرك قصير.. 3 طرق بسيطة عشان تعمليه كيرلى

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- Youm7) الشعر القصير يمكن أن يلائم جميع أشكال الوجه كما أنه يزيد جمالك ويعطيك سن أصغر من عمرك ولكن عندما يتعلق الأمر بتصفيف الشعر القصير الكيرلى قد تجد بعض النساء صعوبة في ذلك، وهنا نقدم طرق بسيطة لتجعيد الشعر القصير، وفقًا لما ذكره موقع womansworld
تجعيد الشعر القصير بمكواة التجعيد
لتجهيز شعرك القصير للتجعيد، ابدأي بشعر رطب ونظيف، ثم استخدمي كريم لحماية الشعر من الحرارة
وتوزيعه على الشعر
بالتساوى ، بعد ذلك جففي شعرك بالمجفف، ثم أمسكي مكواة التجعيد ولفي كل خصلة من الشعر حول العصا، واتركي 1 بوصة من الشعر في الأطراف غير ملفوفة.
تجعيد الشعر القصير بتموجات الأصابع
تعتبر موجات الأصابع متعددة الاستخدامات ولكنها يمكن أن تكون مناسبة بشكل خاص لأولئك الذين لديهم أنماط قصيرة، يجب أن يكون الشعر نظيفا ورطبا ثم ضعي كريم
التصفيف لتثبيته، بعد ذلك استخدمي مشطًا لعمل موجات عميقة، وتقويس الشعر بنمط وتأمين كل موجة بمشابك أثناء التنقل، دعي الأمواج تستقر بشكل طبيعي لبضع ساعات أو طوال الليل، وقومي بإزالة المشابك بلطف، ثم انتهي باستخدام مثبت شعر خفيف للثبات والنعومة باستخدام أصابعك لتحسين التموجات.
تجعيد الشعر القصير دون حرارة
تتضمن الطريقة البسيطة وغير الحرارية لتجعيد الشعر القصير تقسيمه إلى قسمين من الجبهة إلى الجزء الخلفي من الرقبة، ويمكن القيام بذلك عن طريق إنشاء جزء أوسط. بعد ذلك، نبدأ من جانب واحد، ونأخذ قسمين من الخصلات بالقرب من مقدمة الوجه ولفهما معًا بعد عمل الضفيرة الأولى، أضيفي خصلة جديدة إلى الجزء السفلي من الضفيرة، تشبه الضفيرة الفرنسية واستمري حتى تصل إلى الشعر بالقرب من الرقبة،
ثبتيه بربطة شعر أو مشبك، وكرري ذلك على الجانب الآخر.
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