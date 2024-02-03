لو شعرك قصير.. 3 طرق بسيطة عشان تعمليه كيرلى

MENAFN - Youm7) الشعر القصير يمكن أن يلائم جميع أشكال الوجه كما أنه يزيد جمالك ويعطيك سن أصغر من عمرك ولكن عندما يتعلق الأمر بتصفيف الشعر القصير الكيرلى قد تجد بعض النساء صعوبة في ذلك، وهنا نقدم طرق بسيطة لتجعيد الشعر القصير، وفقًا لما ذكره موقع womansworld

تجعيد الشعر القصير بمكواة التجعيد

لتجهيز شعرك القصير للتجعيد، ابدأي بشعر رطب ونظيف، ثم استخدمي كريم لحماية الشعر من الحرارة

وتوزيعه على الشعر

بالتساوى ، بعد ذلك جففي شعرك بالمجفف، ثم أمسكي مكواة التجعيد ولفي كل خصلة من الشعر حول العصا، واتركي 1 بوصة من الشعر في الأطراف غير ملفوفة.

تجعيد الشعر القصير بتموجات الأصابع

تعتبر موجات الأصابع متعددة الاستخدامات ولكنها يمكن أن تكون مناسبة بشكل خاص لأولئك الذين لديهم أنماط قصيرة، يجب أن يكون الشعر نظيفا ورطبا ثم ضعي كريم

التصفيف لتثبيته، بعد ذلك استخدمي مشطًا لعمل موجات عميقة، وتقويس الشعر بنمط وتأمين كل موجة بمشابك أثناء التنقل، دعي الأمواج تستقر بشكل طبيعي لبضع ساعات أو طوال الليل، وقومي بإزالة المشابك بلطف، ثم انتهي باستخدام مثبت شعر خفيف للثبات والنعومة باستخدام أصابعك لتحسين التموجات.

تجعيد الشعر القصير دون حرارة

تتضمن الطريقة البسيطة وغير الحرارية لتجعيد الشعر القصير تقسيمه إلى قسمين من الجبهة إلى الجزء الخلفي من الرقبة، ويمكن القيام بذلك عن طريق إنشاء جزء أوسط. بعد ذلك، نبدأ من جانب واحد، ونأخذ قسمين من الخصلات بالقرب من مقدمة الوجه ولفهما معًا بعد عمل الضفيرة الأولى، أضيفي خصلة جديدة إلى الجزء السفلي من الضفيرة، تشبه الضفيرة الفرنسية واستمري حتى تصل إلى الشعر بالقرب من الرقبة،

ثبتيه بربطة شعر أو مشبك، وكرري ذلك على الجانب الآخر.







