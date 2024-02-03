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أوابك: 261.6 مليون طن واردات السوق الأسيوى من الغاز المسال

2/3/2024 9:57:48 PM
(MENAFN- Youm7) بلغ إجمالي واردات السوق الآسيوى من الغاز الطبيعى المسال خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 67.3 مليون طن، لكنها تراجعت خلال الربع الثاني والثالث إلى 61.7 مليون طن على ضوء تراجع واردات اليابان، ثم ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد خلال الربع الرابع لتسجل 70.9 مليون طن، على ضوء تنامي الطلب في الصين وذلك وفقا لتقرير تطورات الغازالطبيعي المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك ".



وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "،أنه إجمالاً على مدار عام 2023، بلغ إجمالي واردات السوق الأسيوي نحو 261.6 مليون طن، مقارنة بنحو 253.9 مليون طن عام 2022، بنسبة نمو سنوي 3%.




وذكر التقرير ،أنه لعل من أبرز التطورات في السوق الأسيوي هو استعادة الصين المركز الأول كأكبر سوق مستورد للغاز الطبيعي المسال عالمياً حيث بلغت وارداتها نحو 72 مليون طن، متخطية اليابان التي تراجعت وارداتها إلى نحو 66 مليون طن. وكانت اليابان قد احتلت المركز الأول عالمياً في عام 2022 بواردات إجمالية بلغت 72.4 مليون طن بسبب تراجع الطلب في الصين نتيجة تراجع النشاط الصناعي بسبب ما اتخذته بكين من إجراءات مشددة ضمن سياسة صفر كوفيد.



وتابع التقرير ،أنه من المتوقع أن يستمر الطلب الصيني في النمو خلال السنوات المقبلة، مما يحفز الاستثمار في مشاريع الإسالة الجديدة قيد التخطيط كما انضمت كل من الفلبين وفيتنام إلى قائمة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال، حيث استوردت الفلبين أول شحنة في شهر أبريل 2023 ، والتي تم تحميلها من محطة "أدنوك للغاز" في دولة الإمارات ،بينما استقبلت فيتنام أول شحنة في مطلع يوليو 2023، والتي وردتها شركة Shell من محفظتها العالمية.
















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