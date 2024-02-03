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واردات مصر من التفاح تتراجع إلى 134 مليون دولار خلال 10 أشهر عام 2023

2/3/2024 9:57:48 PM
(MENAFN- Youm7) سجلت الواردات المصرية من التفاح الطازج تراجعا كبيرا خلال العام الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي نحو 191 مليون و576 ألف دولار، تراجعا من 326 مليون و243 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 134 مليون و667 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز، إن واردات التفاح جاءت ضمن قائمة أهم الورادات المصرية من السلع الزراعية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليار و725 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل 7 مليار و734 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته مليار دولار.

وكانت بيانات الجهاز رصدت قيمة الواردات المصرية من أكبر 5 دول والتي بلغت نحو 26 مليار و853 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، بينما كانت نحو 32 مليار و438 مليون دولار في الفترة المناظرة لها من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 5 مليارات و585 مليون دولار، وجاءت الصين على رأس تلك القائمة، حيث حازت وحدها على 10 مليارات و444 مليون دولار من إجمالي الواردات المصرية إلى الدول الخمس، وذلك خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، مقابل 12 مليار و578 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته ملياري و133 مليون دولار.








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