واردات مصر من التفاح تتراجع إلى 134 مليون دولار خلال 10 أشهر عام 2023

(MENAFN
- Youm7) سجلت الواردات المصرية من التفاح الطازج تراجعا كبيرا خلال العام الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي نحو 191 مليون و576 ألف دولار، تراجعا من 326 مليون و243 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 134 مليون و667 ألف دولار.
وقالت بيانات الجهاز، إن واردات التفاح جاءت ضمن قائمة أهم الورادات المصرية من السلع الزراعية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليار و725 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل 7 مليار و734 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته مليار دولار.
وكانت بيانات الجهاز رصدت قيمة الواردات المصرية من أكبر 5 دول والتي بلغت نحو 26 مليار و853 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، بينما كانت نحو 32 مليار و438 مليون دولار في الفترة المناظرة لها من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 5 مليارات و585 مليون دولار، وجاءت الصين على رأس تلك القائمة، حيث حازت وحدها على 10 مليارات و444 مليون دولار من إجمالي الواردات المصرية إلى الدول الخمس، وذلك خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، مقابل 12 مليار و578 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته ملياري و133 مليون دولار.
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