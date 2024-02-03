6 معلومات حول تنفيذ اتفاقية المصايد بمنظمة التجارة العالمية تعرف عليها

MENAFN - Youm7) عقدت اللجنة التوجيهية لآلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية اجتماعها الأول للاستعداد لتقديم المساعدة للأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا لمساعدتهم على تنفيذ اتفاق دعم مصايد الأسماك.

وقالت نائبة المدير العام أنجيلا إيلارد إنه من الأهمية بمكان أن تكون المساعدة جاهزة لتقديمها بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

تعرف على التفاصيل فى 6 معلومات .



1 - 56 عضواً في منظمة التجارة العالمية قد قبلوا الاتفاقية رسمياً، وهو ما يزيد عن نصف ما هو مطلوب لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ (ثلثي الاتفاق).





2 - تتألف اللجنة التوجيهية، وهي الهيئة الإدارية للصندوق، من ممثلين عن أمانة منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وممثلي المانحين والمستفيدين. اللجنة التوجيهية مكلفة بتقييم طلبات المساعدة والمسائل الأخرى المتعلقة بتشغيل الصندوق بدعم من أمانة الصندوق. الأعضاء النامية والبلدان الأقل نموا التي صدقت على الاتفاق مؤهلة لتلقي المساعدة بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

3 - جرى خلال الاجتماع إجراء مناقشات أولية حول أربعة مجالات: إجراءات الحوكمة، والمبادئ التوجيهية للمشاريع ومنح إعداد المشاريع، وخطط الرصد والتقييم، واستراتيجيات الشفافية والمشاركة. وتم إنشاء مجموعات عمل لمزيد من العمل في هذه المجالات.

4 - ساهمت ستة عشر جهة مانحة في الصندوق بأكثر من 8 ملايين فرنك سويسري حتى الآن والتزمت بمبلغ إضافي قدره 4 ملايين فرنك سويسري.

5 -

الأعضاء الذين تبرعوا أو تعهدوا للصندوق حتى الآن هم أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، اليابان، ليختنشتاين، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، إسبانيا، السويد والمملكة المتحدة.

6 - المادة 7 من الاتفاقية تنص على إنشاء آلية تمويل طوعية لدعم مصايد الأسماك.

