6 معلومات حول تنفيذ اتفاقية المصايد بمنظمة التجارة العالمية تعرف عليها

(MENAFN
- Youm7) عقدت اللجنة التوجيهية لآلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية اجتماعها الأول للاستعداد لتقديم المساعدة للأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا لمساعدتهم على تنفيذ اتفاق دعم مصايد الأسماك.
وقالت نائبة المدير العام أنجيلا إيلارد إنه من الأهمية بمكان أن تكون المساعدة جاهزة لتقديمها بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
تعرف على التفاصيل فى 6 معلومات .
1 - 56 عضواً في منظمة التجارة العالمية قد قبلوا الاتفاقية رسمياً، وهو ما يزيد عن نصف ما هو مطلوب لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ (ثلثي الاتفاق).
2 - تتألف اللجنة التوجيهية، وهي الهيئة الإدارية للصندوق، من ممثلين عن أمانة منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وممثلي المانحين والمستفيدين. اللجنة التوجيهية مكلفة بتقييم طلبات المساعدة والمسائل الأخرى المتعلقة بتشغيل الصندوق بدعم من أمانة الصندوق. الأعضاء النامية والبلدان الأقل نموا التي صدقت على الاتفاق مؤهلة لتلقي المساعدة بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
3 - جرى خلال الاجتماع إجراء مناقشات أولية حول أربعة مجالات: إجراءات الحوكمة، والمبادئ التوجيهية للمشاريع ومنح إعداد المشاريع، وخطط الرصد والتقييم، واستراتيجيات الشفافية والمشاركة. وتم إنشاء مجموعات عمل لمزيد من العمل في هذه المجالات.
4 - ساهمت ستة عشر جهة مانحة في الصندوق بأكثر من 8 ملايين فرنك سويسري حتى الآن والتزمت بمبلغ إضافي قدره 4 ملايين فرنك سويسري.
5 -
الأعضاء الذين تبرعوا أو تعهدوا للصندوق حتى الآن هم أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، اليابان، ليختنشتاين، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، إسبانيا، السويد والمملكة المتحدة.
6 - المادة 7 من الاتفاقية تنص على إنشاء آلية تمويل طوعية لدعم مصايد الأسماك.
MENAFN03022024000132011024ID1107806004
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.