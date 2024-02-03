كهرباء مصر العليا: ارتفاع نسبة الطاقة المباعة لـ29% نتيجة مواجهة سارقى التيار

(MENAFN
- Youm7) كشف المهندس أحمد صدقى رئيس شركة كهرباء مصر العلي بتوزيع الكهرباء أن نسبة الطاقة المباعة للشركة ارتفعت من 9045 مليون ك.و.س إلى 11705 مليون ك.و.س بنسبة تطور 29% عن السنوات السابقة و ذلك نتيجة مواجهة سارقى التيار الكهربائى على مستوى المحافظات التابعة للشركة التي تضم محافظات قنا و الأقصر و أسوان و سوهاج.
و أوضح صدقى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن عدد المشتركين في نطاق الشركة ارتفع من 31 مليون و 494 ألف مشترك إلى 37 مليون و 612 ألف مشترك بنسبة تطور 19.4%. ، موضحا أن الحمل الأقصى للشركة ارتفع من 2334 ميجا وات إلى 2402 ميجا وات بنسبة تطور 3%، كما ارتفعت الطاقة المشتراة للشركة من 13759 مليون ك.و.س إلى 14629 مليون ك.و.س بنسبة تطور 6.3%.
وأضاف صدقى، أن متحصلات الضبطيه القضائيه ومباحث شرطة الكهرباء من محاضر سرقات التيار الكهربائي بلغت مليار و300 مليون محضر للعام المالى 2022/2023
بمبلغ مليار 600 مليون جنيه بمتوسط شهرى 40 مليون جنيه والذى ساهم فى تحسين نسبة الفقد وزيادة السيولة النقدية بالشركة.
وقال صدقى إنه بناء على تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، تم تنفيذ خطة عمل في جميع القطاعات للمرور ومراجعة استهلاكات الطاقة وتوصيلات كافة الأغراض، بالإضافة إلى إسناد بعض المهام لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لخفض نسبة الفقد والتى من بينها التفتيش على مستخدمي مسبوق الدفع الذين لا ينتظمون فى عمليات الشحن.
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