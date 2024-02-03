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كهرباء مصر العليا: ارتفاع نسبة الطاقة المباعة لـ29% نتيجة مواجهة سارقى التيار

2/3/2024 9:57:48 PM
(MENAFN- Youm7) كشف المهندس أحمد صدقى رئيس شركة كهرباء مصر العلي بتوزيع الكهرباء أن نسبة الطاقة المباعة للشركة ارتفعت من 9045 مليون ك.و.س إلى 11705 مليون ك.و.س بنسبة تطور 29% عن السنوات السابقة و ذلك نتيجة مواجهة سارقى التيار الكهربائى على مستوى المحافظات التابعة للشركة التي تضم محافظات قنا و الأقصر و أسوان و سوهاج.



و أوضح صدقى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن عدد المشتركين في نطاق الشركة ارتفع من 31 مليون و 494 ألف مشترك إلى 37 مليون و 612 ألف مشترك بنسبة تطور 19.4%. ، موضحا أن الحمل الأقصى للشركة ارتفع من 2334 ميجا وات إلى 2402 ميجا وات بنسبة تطور 3%، كما ارتفعت الطاقة المشتراة للشركة من 13759 مليون ك.و.س إلى 14629 مليون ك.و.س بنسبة تطور 6.3%.



وأضاف صدقى، أن متحصلات الضبطيه القضائيه ومباحث شرطة الكهرباء من محاضر سرقات التيار الكهربائي بلغت مليار و300 مليون محضر للعام المالى 2022/2023
بمبلغ مليار 600 مليون جنيه بمتوسط شهرى 40 مليون جنيه والذى ساهم فى تحسين نسبة الفقد وزيادة السيولة النقدية بالشركة.



وقال صدقى إنه بناء على تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، تم تنفيذ خطة عمل في جميع القطاعات للمرور ومراجعة استهلاكات الطاقة وتوصيلات كافة الأغراض، بالإضافة إلى إسناد بعض المهام لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لخفض نسبة الفقد والتى من بينها التفتيش على مستخدمي مسبوق الدفع الذين لا ينتظمون فى عمليات الشحن.
















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