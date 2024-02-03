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تعرف على أسعار الأسماك فى مصر اليوم الأحد بسوق الجملة

2/3/2024 9:57:48 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر

أسعار السمك
فى مصر اليوم الأحد بعد ارتفاع ملحوظ لجميع الأصناف، وسجل سعر كيلو البلطى 81 و 85 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطى مقاس رقم 2 سعر 76 و80 جنيها والبلطي الأسوانى 20 إلي 60 جنيها وفيلية بطلى 40 إلى 200 جنيه فى سوق الجملة ويصل السعر النهائى للمستهلك بزيادة 10 إلى 15% عن سوق الجملة.

وسجل سعر القشر البياض من 80 إلى 120 جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلى 100 جنيه والمكرونة السويسى من 65 إلى 110 جنيهات للكيلو فى الجملة وسمك موسى 170 إلي 370 جنيها وبلغ سعر السبيط "كاليمارى" من 190 إلى 390 جنيها وكابوريا 40 إلى 220 جنيها والمورجان من 55 إلى 65 جنيها.
وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 525 إلى 590 جنيها وجمبرى مقاس 1 من 420 إلى 520 جنيها وجمبرى مقاس 2 يسجل 320 إلى 410 جنيهات وجمبرى 3 من 85 إلى 235 جنيها.





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