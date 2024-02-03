ذاكرة اليوم.. العثور على المخطوطة السينائية وميلاد جمال حمدان ورحيل نادية لطفى

MENAFN - Youm7) وقعت فى يوم 4 فبراير العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضًا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.

حدث فى مثل هذا اليوم

1859 - العثور على "المخطوطة السينائية " فى دير سانت كاترين، وهى أقدم نسخة من الإنجيل بعهديه الحديث ومعظم القديم ويعتقد أنها واحدة من 50 نسخة أمر الإمبراطور قسطنطين الأول بكتابتها.

2004 - إطلاق موقع شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك.

2014 - استقالة بيل جيتس من منصبه كرئيس مجلس إدارة مجموعة مايكروسوفت.

2018 - تتويج المنتخب المغربى ببطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018 للمرة الأولى فى تاريخه.

ولد فى مثل هذا اليوم

1524 - لويس دى كامويس، شاعر برتغالى.

1887 - سلامة موسى، أديب وكاتب مصرى.

1917 - عبد الرحمن بدوى، فيلسوف مصرى.

1925 - سعد الدين وهبة، مؤلف مصرى.

1928 - جمال حمدان، عالم جغرافيا مصرى.

1936 - محمود أبو زيد، ممثل مصرى.

1939 - علاء الديب، كاتب وروائى مصرى.

1943 - شويكار خليفة، كاتبة مصرية.

1960 - عماد عبد الحليم، ملحن ومغنى مصرى.

1962 - الشيخة لبنى بنت خالد القاسمى، أول وزيرة إماراتية.

1977 -زينة، ممثلة مصرية.

رحل فى مثل هذا اليوم

1348 - الذهبى، أحد كبار المؤرخين المسلمين.

1990 - مجدى وهبة، ممثل مصرى.

1995 -باتريشا هايسميث، أديبة أمريكية.

2003 - بن يوسف بن خدة، سياسى جزائرى.

2016 - راغب مصطفى غلُوش، شيخ مُقرئ مصرى.

2020 - نادية لطفى، ممثلة مصرية.

2022 - جلال الشرقاوي، مخرج وممثل مصري.

2023 - شريف إسماعيل، سياسي مصري.