ذاكرة اليوم.. العثور على المخطوطة السينائية وميلاد جمال حمدان ورحيل نادية لطفى

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- Youm7) وقعت فى يوم 4 فبراير العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضًا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث فى مثل هذا اليوم
1859 - العثور على "المخطوطة السينائية " فى دير سانت كاترين، وهى أقدم نسخة من الإنجيل بعهديه الحديث ومعظم القديم ويعتقد أنها واحدة من 50 نسخة أمر الإمبراطور قسطنطين الأول بكتابتها.
2004 - إطلاق موقع شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك.
2014 - استقالة بيل جيتس من منصبه كرئيس مجلس إدارة مجموعة مايكروسوفت.
2018 - تتويج المنتخب المغربى ببطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018 للمرة الأولى فى تاريخه.
ولد فى مثل هذا اليوم
1524 - لويس دى كامويس، شاعر برتغالى.
1887 - سلامة موسى، أديب وكاتب مصرى.
1917 - عبد الرحمن بدوى، فيلسوف مصرى.
1925 - سعد الدين وهبة، مؤلف مصرى.
1928 - جمال حمدان، عالم جغرافيا مصرى.
1936 - محمود أبو زيد، ممثل مصرى.
1939 - علاء الديب، كاتب وروائى مصرى.
1943 - شويكار خليفة، كاتبة مصرية.
1960 - عماد عبد الحليم، ملحن ومغنى مصرى.
1962 - الشيخة لبنى بنت خالد القاسمى، أول وزيرة إماراتية.
1977 -زينة، ممثلة مصرية.
رحل فى مثل هذا اليوم
1348 - الذهبى، أحد كبار المؤرخين المسلمين.
1990 - مجدى وهبة، ممثل مصرى.
1995 -باتريشا هايسميث، أديبة أمريكية.
2003 - بن يوسف بن خدة، سياسى جزائرى.
2016 - راغب مصطفى غلُوش، شيخ مُقرئ مصرى.
2020 - نادية لطفى، ممثلة مصرية.
2022 - جلال الشرقاوي، مخرج وممثل مصري.
2023 - شريف إسماعيل، سياسي مصري.
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