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حفل توقيع المسرح التنموي أحدث إصدارات المركز القومى للمسرح فى معرض الكتاب

2/3/2024 9:57:45 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير
خالد جلال ؛ حفل توقيع لأحدث إصدارات المركز "المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق" تأليف الدكتور راندا رزق، تقديم الدكتور أحمد زايد، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، اليوم الأحد، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس بلازا 1 قاعة توقيع الكتب.





المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق




يذكر أن هذا الإصدار يأتي في إطار إنجاز المشروعات الهادفة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ نحو نشر الثقافة المسرحية مع الحفاظ على التراث المسرحي والموسيقي والفن الشعبي.



ويقدم الكاتب هذا الإصدار؛ لتقرير حقيقة المسرح التنموي في الحياة، إذ إنه يجسد القيم الحياتية والإنسانية ويرسخها في نفوس المجتمعات والشعوب في العالم.



ويعتبر كتاب "المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق" بيان لإطار تنموي يقرر أن الانتقال من عالم الخيال إلى عالم الواقع، ومن الغيب غير المرئي إلى معايشة الواقع المرئي هو الهدف الأعلى للقيم التربوية في المسرح ومخاطبة الجمهور، وحينما يصل المتحدث والمواجه للجمهور والمتلقي إلى هذه الحالة يكون قد استطاع تخطي حاجز الخوف والقلق إلى قمة الطمأنينة والحقيقة والصدق، ويعيش المتلقون مع القضية كما لو كانوا داخل أحداثها.












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