غوانى الإسكندرية.. رواية جديدة لـ مصطفى نصر فى معرض الكتاب

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع رواية "غوانى الإسكندرية" للروائي الكبير مصطفى نصر، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والذي بدأت فعالياته في الـ 24 من شهر يناير، وتستمر حتى الـ 6 من شهر فبراير الجاري.

غلاف الرواية

وصدر مصطفى نصر روايته بقوله "وجهت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لإبراهيم الوردانى، ونفذ حكم الإعدام رغم ذلك في إبراهيم في 28 يونيو 1910.



حاولت آسيا أن تخرج من البيت في ذلك اليوم، شدتها أمها في عنف، وساعدتها البنت سعدية، لكن لم يقدرا عليها، فقد دفعتهما وخرجت، كان شعرها غير مرتب، والدموع تغسل وجهها.

في هذا الوقت تحول إبراهيم إلى بطل شعبي ورمز وطني تنظم فيه الأشعار والأزجال ومنها الشعر الشعبي: قولول لعين الشمس ما تحماشي.. لاحسن غزال البر صابح ماشي.

وخرجت المظاهرات خاصة يوم إعدامه وشاعت صوره في المقاهي والأماكن العامة حتى صدر قرار يجرم أى مصرى يحتفظ بصورة إبراهيم وبقي القرار ساريا حتى ثورة يوليو 1952.

أما عن مصطفى نصر فهو أديب وروائي مصري سكندري ينحدر من أصول سوهاجية بالتحديد من مركز جهينة في صعيد مصر.، عضو اتحاد كتاب مصر وعضو نادي القصة بالقاهرة وعضو هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية.

مارس الكتابة الدرامية لإذاعة الإسكندرية لسنوات عديدة، ونشر قصصا وسيناريوهات للأطفال في العديد من المجلات مثل: "العربي الصغير" و"براعم الإيمان" و"علاء الدين" و"قطر الندى" و"ماجد".

صدرت له العديد من الأعمال الروائية منها : "يهود الإسكندرية، سينما ألدورادو، الهماميل، ليالي غربال، ليالي الإسكندرية، حفل زفاف في وهج الشمس، غواني الإسكندرية"، وغيرها.