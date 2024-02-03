يوجينيا.. رواية جديدة للروائى محمد صلاح فى معرض القاهرة للكتاب

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثًا عن مؤسسة الكاتب العربى للنشر، رواية "يوجينيا" أحدث أعمال الكاتب الصحفى والروائي محمد صلاح، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، التي تستمر حتى 6 فبراير 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.
ومن مقدمة الكتاب: ويسعى الكاتب من خلال "يوجينيا" إلى فهم طبيعة الصراع المستمر بين طبقات الوعي الإنساني المتمثلة فى الروح والنفس والعقل والجسد، في مسعى منه لاستشراف رؤية جديدة لجدليات فلسفية قديمة قدم الانسان ذاته، مستفسرا خلال رحلته الملحمية عن حتميات انتصار احدى تلك الطبقات دون البقية، ومحاولا فهم تأثيرات هذه الانتصارات على كينونة الإنسان وقدرته على تشكيل واقعه النفسي ومحيطه المعاش.
وفي محاولة لتوسيع التجربة النفسية وتعميق صراعاتها أعمل الكاتب الخيال العلمي عند ادخاله عامل الذكاء الاصطناعي الى مكونات ذلك الصراع، في محاولة منه للقفز الى ما وراء
حدود الزمن والنفس البشرية التواقة للمغامرة واقتحام المجهول.
ومن أجل ذلك، شكل محمد صلاح شخصيات عوالمه الواقعية والإلكترونية من خيوط الصراع المحتدم دون هوادة، هذه العوالم التي أفنى بعضها بعضا في حبكة متقنة استشرف هو فيها صعود الذكاء الاصطناعي التواق الى السيادة، معللا ذلك بأنها نهاية حتمية للنزاعات المتراكبة التي سجن إنسان القرن الحالي ذاته فيها، وخلق منها سياجات مشددة من الغرائز تارة ومن الأحلام المغرقة في الاوهام تارات أخرى.
ومحمد صلاح هو كاتب صحفي وباحث إعلامي وروائي مصري من مواليد عام 1977 صدرت له من قبل ثلاثة أعمال هم: "وراء الشمس"، و"بيضة ديك"، ومؤخرا رواية "يوجينيا".
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