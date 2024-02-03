يوجينيا.. رواية جديدة للروائى محمد صلاح فى معرض القاهرة للكتاب

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن مؤسسة الكاتب العربى للنشر، رواية "يوجينيا" أحدث أعمال الكاتب الصحفى والروائي محمد صلاح، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، التي تستمر حتى 6 فبراير 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

ومن مقدمة الكتاب: ويسعى الكاتب من خلال "يوجينيا" إلى فهم طبيعة الصراع المستمر بين طبقات الوعي الإنساني المتمثلة فى الروح والنفس والعقل والجسد، في مسعى منه لاستشراف رؤية جديدة لجدليات فلسفية قديمة قدم الانسان ذاته، مستفسرا خلال رحلته الملحمية عن حتميات انتصار احدى تلك الطبقات دون البقية، ومحاولا فهم تأثيرات هذه الانتصارات على كينونة الإنسان وقدرته على تشكيل واقعه النفسي ومحيطه المعاش.

وفي محاولة لتوسيع التجربة النفسية وتعميق صراعاتها أعمل الكاتب الخيال العلمي عند ادخاله عامل الذكاء الاصطناعي الى مكونات ذلك الصراع، في محاولة منه للقفز الى ما وراء

حدود الزمن والنفس البشرية التواقة للمغامرة واقتحام المجهول.

ومن أجل ذلك، شكل محمد صلاح شخصيات عوالمه الواقعية والإلكترونية من خيوط الصراع المحتدم دون هوادة، هذه العوالم التي أفنى بعضها بعضا في حبكة متقنة استشرف هو فيها صعود الذكاء الاصطناعي التواق الى السيادة، معللا ذلك بأنها نهاية حتمية للنزاعات المتراكبة التي سجن إنسان القرن الحالي ذاته فيها، وخلق منها سياجات مشددة من الغرائز تارة ومن الأحلام المغرقة في الاوهام تارات أخرى.

ومحمد صلاح هو كاتب صحفي وباحث إعلامي وروائي مصري من مواليد عام 1977 صدرت له من قبل ثلاثة أعمال هم: "وراء الشمس"، و"بيضة ديك"، ومؤخرا رواية "يوجينيا".