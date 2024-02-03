أبل: نظارة Vision Pro غير متوافقة مع أجهزة ماوس تعمل بالبلوتوث

(MENAFN
- Youm7) نشرت أبل وثيقة دعم جديدة اليوم توضح المزيد من التفاصيل حول دعم Vision Pro لملحقات بلوتوث، والجدير بالذكر أن الشركة أكدت أن "أبل Vision Pro غير متوافق أيضًا مع أجهزة ماوس بلوتوث".
وفقًا لشركة أبل، يجب أن يعمل Vision Pro مع "معظم لوحات مفاتيح بلوتوث التي تصنعها شركة أبل وغيرها من الشركات المصنعة"، وستعمل أيضًا مع ملحق Magic Trackpad من أبل، ومع ذلك، فإن أبل Vision Pro غير متوافق مع بعض الملحقات الأخرى:
لا يتوافق أبل Vision Pro مع الطرازات القديمة من لوحات المفاتيح ولوحات التتبع من أبل التي تستخدم بطاريات قابلة للإزالة، كما أن أبل Vision Pro غير متوافق أيضًا مع أجهزة ماوس بلوتوث.
ماذا عن أجهزة التحكم في الألعاب؟ إليك ما تقوله شركة أبل: "تعمل جميع وحدات التحكم التي تحمل علامة MFi (المصممة لأجهزة iPhone) مع أبل Vision Pro، ويتضمن ذلك وحدات التحكم من Xbox وPlayStation وأي وحدة تحكم تعمل مع iPadOS.
والمزيد من التفاصيل تشمل:
يمكن لجميع الطرازات الحالية من سماعات AirPods وBeats الاتصال بـ أبل Vision Pro، وللحصول على أفضل تجربة، بما في ذلك الصوت بدون فقدان الصوت وزمن الاستجابة المنخفض للغاية، استخدم AirPods Pro (الجيل الثاني) مع علبة شحن MagSafe (USB-C).
يمكن لجميع أجهزة السمع التي تحمل تصنيف MFi الاتصال بـ أبل Vision Pro. بعض موديلات Phonak وIQBud وPoco متوافقة أيضًا.
MENAFN03022024000132011024ID1107805996
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.