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أبل: نظارة Vision Pro غير متوافقة مع أجهزة ماوس تعمل بالبلوتوث

2/3/2024 9:57:41 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت أبل وثيقة دعم جديدة اليوم توضح المزيد من التفاصيل حول دعم Vision Pro لملحقات بلوتوث، والجدير بالذكر أن الشركة أكدت أن "أبل Vision Pro غير متوافق أيضًا مع أجهزة ماوس بلوتوث".
وفقًا لشركة أبل، يجب أن يعمل Vision Pro مع "معظم لوحات مفاتيح بلوتوث التي تصنعها شركة أبل وغيرها من الشركات المصنعة"، وستعمل أيضًا مع ملحق Magic Trackpad من أبل، ومع ذلك، فإن أبل Vision Pro غير متوافق مع بعض الملحقات الأخرى:
لا يتوافق أبل Vision Pro مع الطرازات القديمة من لوحات المفاتيح ولوحات التتبع من أبل التي تستخدم بطاريات قابلة للإزالة، كما أن أبل Vision Pro غير متوافق أيضًا مع أجهزة ماوس بلوتوث.
ماذا عن أجهزة التحكم في الألعاب؟ إليك ما تقوله شركة أبل: "تعمل جميع وحدات التحكم التي تحمل علامة MFi (المصممة لأجهزة iPhone) مع أبل Vision Pro، ويتضمن ذلك وحدات التحكم من Xbox وPlayStation وأي وحدة تحكم تعمل مع iPadOS.
والمزيد من التفاصيل تشمل:

يمكن لجميع الطرازات الحالية من سماعات AirPods وBeats الاتصال بـ أبل Vision Pro، وللحصول على أفضل تجربة، بما في ذلك الصوت بدون فقدان الصوت وزمن الاستجابة المنخفض للغاية، استخدم AirPods Pro (الجيل الثاني) مع علبة شحن MagSafe (USB-C).


يمكن لجميع أجهزة السمع التي تحمل تصنيف MFi الاتصال بـ أبل Vision Pro. بعض موديلات Phonak وIQBud وPoco متوافقة أيضًا.







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