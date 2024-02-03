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مايكروسوفت تعيد تصميم واجهة تطبيق Onedrive .. كل ما تحتاج معرفته

2/3/2024 9:57:41 PM
(MENAFN- Youm7) في الشهر الماضي، قدمت مايكروسوفت تجربة OneDrive جديدة بتصميم محدث ووظائف جديدة للمستخدمين الشخصيين، وقد بدأت شركة البرمجيات العملاقة في طرح OneDrive المعاد تصميمه للمستخدمين الشخصيين من خلال "واجهة جديدة أنيقة وميزات جديدة قوية".



وفقًا لمنشور مدونة مايكروسوفت الرسمي، يتم طرح تجربة OneDrive الجديدة تدريجيًا وستكون جميع الميزات وتغييرات التصميم متاحة للمستخدمين الشخصيين بحلول نهاية فبراير، تتضمن تجربة OneDrive الجديدة تغييرات مرئية ووظيفية مصممة خصيصًا لمساعدتك على القيام بالأشياء بسرعة على النظام الأساسي.






OneDrive


وتأتي تجربة OneDrive الجديدة مع ميزة جديدة تسمى People View، وسيؤدي هذا إلى عرض الأشخاص إلى جانب الملفات التي تعاونت معهم، مما يلغي الحاجة إلى تذكر اسم الملف، وبدلاً من ذلك، يمكنك ببساطة فتح عرض الأشخاص والعثور على هذا الملف.


ويمكنك أيضًا تصفية الملفات حسب أنواعها، وبكلمات بسيطة، للعثور على جميع مستندات Word، ما عليك سوى النقر فوق مرشح Word، وسيعرض لك OneDrive كل ما قمت بتخزينه على وحدة التخزين السحابية.


كذلك تغيير رئيسي آخر هو الوظيفة الموسعة للزر "إضافة جديد"، والذي يتضمن الآن التحميل إلى OneDrive وبدء مستند جديد، وتعتقد مايكروسوفت أن هذا سيؤدي إلى تبسيط عملية الإنشاء على OneDrive، وبشكل عام، تعد تجربة OneDrive المحدثة بتقديم تجربة أسرع وأكثر تنظيمًا وأكثر تخصيصًا للمستخدمين الشخصيين.


















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