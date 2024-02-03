مايكروسوفت تعيد تصميم واجهة تطبيق Onedrive .. كل ما تحتاج معرفته

(MENAFN
- Youm7) في الشهر الماضي، قدمت مايكروسوفت تجربة OneDrive جديدة بتصميم محدث ووظائف جديدة للمستخدمين الشخصيين، وقد بدأت شركة البرمجيات العملاقة في طرح OneDrive المعاد تصميمه للمستخدمين الشخصيين من خلال "واجهة جديدة أنيقة وميزات جديدة قوية".
وفقًا لمنشور مدونة مايكروسوفت الرسمي، يتم طرح تجربة OneDrive الجديدة تدريجيًا وستكون جميع الميزات وتغييرات التصميم متاحة للمستخدمين الشخصيين بحلول نهاية فبراير، تتضمن تجربة OneDrive الجديدة تغييرات مرئية ووظيفية مصممة خصيصًا لمساعدتك على القيام بالأشياء بسرعة على النظام الأساسي.
OneDrive
وتأتي تجربة OneDrive الجديدة مع ميزة جديدة تسمى People View، وسيؤدي هذا إلى عرض الأشخاص إلى جانب الملفات التي تعاونت معهم، مما يلغي الحاجة إلى تذكر اسم الملف، وبدلاً من ذلك، يمكنك ببساطة فتح عرض الأشخاص والعثور على هذا الملف.
ويمكنك أيضًا تصفية الملفات حسب أنواعها، وبكلمات بسيطة، للعثور على جميع مستندات Word، ما عليك سوى النقر فوق مرشح Word، وسيعرض لك OneDrive كل ما قمت بتخزينه على وحدة التخزين السحابية.
كذلك تغيير رئيسي آخر هو الوظيفة الموسعة للزر "إضافة جديد"، والذي يتضمن الآن التحميل إلى OneDrive وبدء مستند جديد، وتعتقد مايكروسوفت أن هذا سيؤدي إلى تبسيط عملية الإنشاء على OneDrive، وبشكل عام، تعد تجربة OneDrive المحدثة بتقديم تجربة أسرع وأكثر تنظيمًا وأكثر تخصيصًا للمستخدمين الشخصيين.
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