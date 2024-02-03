مراحل مر بها فيس بوك من مجرد ملفات شخصية على الويب لمنصة تواصل اجتماعى

(MENAFN
- Youm7) على الرغم من أن فيس بوك بدأ منذ عام 2004 إلا أنه لم يصبح متاحًا لعامة الناس حتى عام 2006، ويمكن لأي شخص يزيد عمره على 13 عامًا الاشتراك لأول مرة، ولكن في تلك السنوات بين تأسيس الموقع والانفتاح على الجمهور، تم إجراء الكثير من التغييرات الكبيرة، وكان الأول هو أن فيسبوك أسقط كلمة "The" من اسمه بعد شراء النطاق facebook مقابل 200 ألف دولار.
أما التغيير الكبير الآخر كان أنه في 5 فبراير 2006، أي قبل 20 يومًا فقط من فتح فيسبوك للعالم، أضاف الموقع النسخة الأولى من ملف الأخبار.
وبهذا التغيير، كانت هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها فيسبوك أكثر من مجرد مجموعة من الملفات الشخصية والمجموعات.
يمكن للمستخدمين رؤية قائمة بكل مرة قام فيها شخص ما في شبكتهم بإجراء تغيير على ملفه الشخصي.
وفي منشور مدونة تم نشره في ذلك الوقت، كتب فيسبوك: "إنه يقوم بتحديث قائمة مخصصة من القصص الإخبارية على مدار اليوم، لذلك ستعرف متى يضيف مارك بريتني سبيرز إلى مفضلاته أو عندما يصبح الشخص الذي يعجبك أعزبًا مرة أخرى."
ولكن شعر المستخدمون بالغضب لأن ما كانوا يعتقدون أنه معلومات خاصة أصبح فجأة علنياً للغاية، وجمعت مجموعات مثل "طلاب ضد موجز أخبار فيسبوك" مئات الآلاف من الأعضاء، وكان على زوكربيرج نفسه أن يقدم ردًا رسميًا.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الرفض الأولي القوي، فقد استمرت خدمة Newsfeed وأصبحت واحدة من أكثر ميزات فيسبوك التي يمكن التعرف عليها على الفور.
إذا كنت من أوائل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أن يكون هذا مشابهًا جدًا لإصدار الموقع الذي تتذكره، وهناك ميزة كلاسيكية أخرى قد تتذكرها من عصر Facebook، هي زر النكز.
في صفحة الأسئلة الشائعة المبكرة من عام 2005، قال فيسبوك "إن زر النكز تم إنشاؤه لأننا اعتقدنا أنه سيكون من الممتع إنشاء ميزة ليس لها غرض محدد ومعرفة ما سيحدث بعد ذلك".
لكن هذه الميزة التي لا طائل من ورائها أثبتت أنها تحظى بشعبية كبيرة لدى المستخدمين الذين ينخرطون في استخدامها مع أصدقائهم، أو إرسال موجة من الوكزات الرقمية، أو كوسيلة لإخبار من يعجبهم بمهارة أنهم يحبونهم.
وعلى الرغم من أنك قد تعتقد أن الميزة قد تم حذفها، إلا أن الأمر ليس كذلك في الواقع، يتم ببساطة إخفاء قائمة النكز في مكان ما داخل شبكة الإعدادات والقوائم الخاصة بفيسبوك، ولكن باتباع هذا الرابط، يمكنك إعادة اكتشاف قائمة Poke والبدء في إزعاج أصدقائك من جديد.
لكن هذا الإصدار من Facebook لا يزال مختلفًا تمامًا عن الإصدار الذي لدينا اليوم حيث أن تقديم ملف الأخبار سبق عددًا من التغييرات الإضافية، وكان عام 2008 عام التطورات المميزة لفيسبوك.
في ذلك العام، أطلقت الشركة خدمة
Facebook Chat، وهي خدمة المراسلة التي تم تطويرها لتصبح.Messenger
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