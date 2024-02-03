مراحل مر بها فيس بوك من مجرد ملفات شخصية على الويب لمنصة تواصل اجتماعى

MENAFN - Youm7) على الرغم من أن فيس بوك بدأ منذ عام 2004 إلا أنه لم يصبح متاحًا لعامة الناس حتى عام 2006، ويمكن لأي شخص يزيد عمره على 13 عامًا الاشتراك لأول مرة، ولكن في تلك السنوات بين تأسيس الموقع والانفتاح على الجمهور، تم إجراء الكثير من التغييرات الكبيرة، وكان الأول هو أن فيسبوك أسقط كلمة "The" من اسمه بعد شراء النطاق facebook مقابل 200 ألف دولار.

أما التغيير الكبير الآخر كان أنه في 5 فبراير 2006، أي قبل 20 يومًا فقط من فتح فيسبوك للعالم، أضاف الموقع النسخة الأولى من ملف الأخبار.

وبهذا التغيير، كانت هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها فيسبوك أكثر من مجرد مجموعة من الملفات الشخصية والمجموعات.

يمكن للمستخدمين رؤية قائمة بكل مرة قام فيها شخص ما في شبكتهم بإجراء تغيير على ملفه الشخصي.

وفي منشور مدونة تم نشره في ذلك الوقت، كتب فيسبوك: "إنه يقوم بتحديث قائمة مخصصة من القصص الإخبارية على مدار اليوم، لذلك ستعرف متى يضيف مارك بريتني سبيرز إلى مفضلاته أو عندما يصبح الشخص الذي يعجبك أعزبًا مرة أخرى."

ولكن شعر المستخدمون بالغضب لأن ما كانوا يعتقدون أنه معلومات خاصة أصبح فجأة علنياً للغاية، وجمعت مجموعات مثل "طلاب ضد موجز أخبار فيسبوك" مئات الآلاف من الأعضاء، وكان على زوكربيرج نفسه أن يقدم ردًا رسميًا.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الرفض الأولي القوي، فقد استمرت خدمة Newsfeed وأصبحت واحدة من أكثر ميزات فيسبوك التي يمكن التعرف عليها على الفور.

إذا كنت من أوائل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أن يكون هذا مشابهًا جدًا لإصدار الموقع الذي تتذكره، وهناك ميزة كلاسيكية أخرى قد تتذكرها من عصر Facebook، هي زر النكز.

في صفحة الأسئلة الشائعة المبكرة من عام 2005، قال فيسبوك "إن زر النكز تم إنشاؤه لأننا اعتقدنا أنه سيكون من الممتع إنشاء ميزة ليس لها غرض محدد ومعرفة ما سيحدث بعد ذلك".

لكن هذه الميزة التي لا طائل من ورائها أثبتت أنها تحظى بشعبية كبيرة لدى المستخدمين الذين ينخرطون في استخدامها مع أصدقائهم، أو إرسال موجة من الوكزات الرقمية، أو كوسيلة لإخبار من يعجبهم بمهارة أنهم يحبونهم.

وعلى الرغم من أنك قد تعتقد أن الميزة قد تم حذفها، إلا أن الأمر ليس كذلك في الواقع، يتم ببساطة إخفاء قائمة النكز في مكان ما داخل شبكة الإعدادات والقوائم الخاصة بفيسبوك، ولكن باتباع هذا الرابط، يمكنك إعادة اكتشاف قائمة Poke والبدء في إزعاج أصدقائك من جديد.

لكن هذا الإصدار من Facebook لا يزال مختلفًا تمامًا عن الإصدار الذي لدينا اليوم حيث أن تقديم ملف الأخبار سبق عددًا من التغييرات الإضافية، وكان عام 2008 عام التطورات المميزة لفيسبوك.

في ذلك العام، أطلقت الشركة خدمة

Facebook Chat، وهي خدمة المراسلة التي تم تطويرها لتصبح.Messenger

