خطوات.. كيفية حماية ملف Excel بكلمة مرور على نظامي التشغيل ويندوز وماك

MENAFN - Youm7) إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فمن المحتمل أن يكون لديك بعض مستندات مايكروسوفت إكسيل على جهاز ماكأو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك والتي لا تريد أن يعثر عليها الآخرون ويقرأونها.

بعد كل شيء، لا يخدم Excel الشخص العادي فحسب، بل يخدم أيضًا الشركات والمؤسسات الحكومية وملايين الأشخاص الآخرين في جميع أنحاء العالم. سواء كنت تقوم بإنشاء رسوم بيانية، أو تحويل ملفات PDF، أو مجرد إدخال صفوف وصفوف من البيانات، فإن أفضل طريقة للحفاظ على أمان هذه المعلومات هي معرفة كيفية حماية ملف Excel بكلمة مرور.

إضافة كلمة مرور

الخطوة 1: في برنامج

Excel، افتح المستند الذي تريد تأمينه بكلمة مرور.

الخطوة 2: اضغط فوق ملف، متبوعًا بالمعلومات.

الخطوة 3: بعد ذلك، اضغط فوق زر حماية المصنف من القائمة المنسدلة، حدد تشفير بكلمة مرور.

الخطوة 4: سيطالبك Excel بعد ذلك بكتابة كلمة المرور. اختر واحدة معقدة وفريدة من نوعها وقم بتدوينها في مدير كلمات مرور عالي الجودة.

تشفير الملفات

بعد أن قمت بحماية ملفاتك الأكثر أهمية بكلمة مرور، قد يكون من المفيد التفكير في إضافة طبقات إضافية من الأمان إلى نظامك، وأسهل طريقة لحماية عدد كبير من السجلات هي تشفيرها، ولحسن الحظ ليس من الصعب العثور على برامج التشفير، يمتلك مستخدمو

Windows 10 Professional

أداة تشفير مدمجة تسمى

BitLocke،

ومع ذلك إذا كنت تريد تنزيل نسخة مجانية مع خيارات التخصيص لأنواع مختلفة من البيانات، فيمكنك تجربة تنزيل VeraCrypt مفتوح المصدر.





خيارات أمنية إضافية

يتيح لك Excel أيضًا تطبيق المزيد من خيارات الأمان المخصصة على ملفك إذا لزم الأمر، من المهم معرفة ما تفعله هذه الخيارات الأخرى حتى تتمكن من إنشاء الأمان المناسب لمشروعك، ضمن مصنف الحماية ستجد العديد من الميزات الإضافية التي قد تكون مفيدة:





وضع علامة نهائية: سيؤدي هذا إلى وضع علامة على الملف كمكتمل، مما يتيح للأشخاص الآخرين معرفة أنه لا ينبغي عليهم إجراء أي تغييرات، لن يؤدي استخدام هذا الخيار إلى تأمين البيانات خلف كلمة المرور، وبالتالي فهو لا يوفر أي أمان.





حماية الورقة الحالية: سيؤدي هذا إلى حماية ورقة العمل المحددة حاليًا بكلمة مرور حتى لا يتمكن الأشخاص من إجراء أي تغييرات أو أنواع معينة فقط من التغييرات، ما يعد خيار مفيد إذا كانت هناك ورقة واحدة فقط في المصنف تريد حمايتها، ولا تمانع إذا تمكن الأشخاص من رؤية المعلومات - فأنت لا تريدهم أن يعبثوا بأي شيء.



ستلاحظ أن هناك أيضًا خيارًا للقيام بذلك باستخدام بنية المصنف، والتي تحمي من التغييرات الأكبر في المصنف (مثل إضافة ورقة جديدة)، ما لم يكن لدى الأشخاص كلمة المرور.





إضافة توقيع رقمي: يمكنك ضمان أنك وحدك من يمكنه الوصول إلى ملفات Excel والتحكم فيها عن طريق إضافة توقيع رقمي.





تعد حماية ملفات Excel مهمة بالغة الأهمية يتجاهلها الكثير من الأشخاص، فهناك الكثير من إجراءات السلامة المتاحة لضمان بقاء معلوماتك خاصة وآمنة، بدءًا من الحماية بكلمة مرور.