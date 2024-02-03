خطوات.. كيفية حماية ملف Excel بكلمة مرور على نظامي التشغيل ويندوز وماك

(MENAFN
- Youm7) إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فمن المحتمل أن يكون لديك بعض مستندات مايكروسوفت إكسيل على جهاز ماك
أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك والتي لا تريد أن يعثر عليها الآخرون ويقرأونها.
بعد كل شيء، لا يخدم Excel الشخص العادي فحسب، بل يخدم أيضًا الشركات والمؤسسات الحكومية وملايين الأشخاص الآخرين في جميع أنحاء العالم. سواء كنت تقوم بإنشاء رسوم بيانية، أو تحويل ملفات PDF، أو مجرد إدخال صفوف وصفوف من البيانات، فإن أفضل طريقة للحفاظ على أمان هذه المعلومات هي معرفة كيفية حماية ملف Excel بكلمة مرور.
إضافة كلمة مرور
الخطوة 1: في برنامج
Excel، افتح المستند الذي تريد تأمينه بكلمة مرور.
الخطوة 2: اضغط فوق ملف، متبوعًا بالمعلومات.
الخطوة 3: بعد ذلك، اضغط فوق زر حماية المصنف من القائمة المنسدلة، حدد تشفير بكلمة مرور.
الخطوة 4: سيطالبك Excel بعد ذلك بكتابة كلمة المرور. اختر واحدة معقدة وفريدة من نوعها وقم بتدوينها في مدير كلمات مرور عالي الجودة.
تشفير الملفات
بعد أن قمت بحماية ملفاتك الأكثر أهمية بكلمة مرور، قد يكون من المفيد التفكير في إضافة طبقات إضافية من الأمان إلى نظامك، وأسهل طريقة لحماية عدد كبير من السجلات هي تشفيرها، ولحسن الحظ ليس من الصعب العثور على برامج التشفير، يمتلك مستخدمو
Windows 10 Professional
أداة تشفير مدمجة تسمى
BitLocke،
ومع ذلك إذا كنت تريد تنزيل نسخة مجانية مع خيارات التخصيص لأنواع مختلفة من البيانات، فيمكنك تجربة تنزيل VeraCrypt مفتوح المصدر.
خيارات أمنية إضافية
يتيح لك Excel أيضًا تطبيق المزيد من خيارات الأمان المخصصة على ملفك إذا لزم الأمر، من المهم معرفة ما تفعله هذه الخيارات الأخرى حتى تتمكن من إنشاء الأمان المناسب لمشروعك، ضمن مصنف الحماية ستجد العديد من الميزات الإضافية التي قد تكون مفيدة:
وضع علامة نهائية: سيؤدي هذا إلى وضع علامة على الملف كمكتمل، مما يتيح للأشخاص الآخرين معرفة أنه لا ينبغي عليهم إجراء أي تغييرات، لن يؤدي استخدام هذا الخيار إلى تأمين البيانات خلف كلمة المرور، وبالتالي فهو لا يوفر أي أمان.
حماية الورقة الحالية: سيؤدي هذا إلى حماية ورقة العمل المحددة حاليًا بكلمة مرور حتى لا يتمكن الأشخاص من إجراء أي تغييرات أو أنواع معينة فقط من التغييرات، ما يعد خيار مفيد إذا كانت هناك ورقة واحدة فقط في المصنف تريد حمايتها، ولا تمانع إذا تمكن الأشخاص من رؤية المعلومات - فأنت لا تريدهم أن يعبثوا بأي شيء.
ستلاحظ أن هناك أيضًا خيارًا للقيام بذلك باستخدام بنية المصنف، والتي تحمي من التغييرات الأكبر في المصنف (مثل إضافة ورقة جديدة)، ما لم يكن لدى الأشخاص كلمة المرور.
إضافة توقيع رقمي: يمكنك ضمان أنك وحدك من يمكنه الوصول إلى ملفات Excel والتحكم فيها عن طريق إضافة توقيع رقمي.
تعد حماية ملفات Excel مهمة بالغة الأهمية يتجاهلها الكثير من الأشخاص، فهناك الكثير من إجراءات السلامة المتاحة لضمان بقاء معلوماتك خاصة وآمنة، بدءًا من الحماية بكلمة مرور.
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