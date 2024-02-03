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اكتشاف مصدر غذائي جديد يمكن أن ينقذ البشرية فى حالة نشوب حرب نووية

2/3/2024 9:57:41 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ الباحثون في دق ناقوس الخطر بشأن مخاطر نشوب حرب نووي ، حيث إنه يمكن أن تؤدي الحرب النووية الشاملة إلى تقليص المحاصيل في جميع أنحاء العالم، ما يقلل إنتاج السعرات الحرارية العالمية بنسبة 90% وفقًا لعلماء الزراعة والغلاف الجوي، لكن فريقًا دوليًا من الباحثين وجد إجابة لهذه المشكلة، فيمكن لمزارع الأعشاب البحرية الشاسعة، المعلقة على طول سطح المحيط بالحبال والعوامات، أن تساعد في إنقاذ حياة ما يصل إلى 1.2 مليار شخص.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقدر الفريق أنه يمكن زراعة متوسط إنتاجية منقذة للحياة يصل إلى 33.63 طنًا من عشب البحر الجاف أو الأعشاب البحرية كل عام، على مساحة متواضعة من سطح المحيط وبميزانية معقولة.



وقال الباحث الرئيسي للدراسة، عالم البيئة الدكتور فلوريان أولريش جين،"إذا كنت تستخدم المناطق الأكثر إنتاجية، فستحتاج إلى حوالي 416 ألف كيلومتر مربع من المحيط".



تعاون الدكتور جين، قائد علوم البيانات في التحالف الذي يتخذ من كولورادو مقراً له لتغذية الأرض في حالات الكوارث (ALLFED)، مع قسم علوم المحيطات والسواحل بجامعة ولاية لويزيانا، وعالم فيزياء فلكية ألماني، وعلماء من كل من تكساس والفلبين في مشروع البحث.



وقال الدكتور جين، إن التكلفة الاقتصادية لهذا البرنامج المكثف لتوفير الغذاء للمليارات خلال فصل الشتاء القاسي ستكون أقل من البرامج الأمريكية الناجحة السابقة.



وأضاف جين، "في هذه الورقة، قمنا بمقارنة التوسع مع إنتاج الطائرات في الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية".



وأوضح: "نحن نقدر أن التوسع سيحتاج على الأرجح إلى موارد أقل من هذا، وبالتالي ينبغي أن يكون ممكنًا، لكن هذا لا يزال قيد التقدم".



ولعل أحد العوامل التي يقول الدكتور جين إنها لا تزال غامضة، على الرغم من أن فريقه لا يزال يدرس الأرقام، هو ما قد يصل إليه السعر الفعلي للأعشاب البحرية في مثل هذا السيناريو.



وقد استفادت دراستهم، التي نُشرت هذا الشهر في مجلة Earth's Future، من النماذج المناخية المحيطية للتغيرات الدراماتيكية التي من المقرر أن تحدث وسط شتاء نووي حقيقي.



وقالت الدكتورة شيريل هاريسون، الباحثة المشاركة في الدراسة، "عندما يبرد سطح المحيط، تصبح المياه أكثر كثافة، لذلك تغوص، مما يؤدي إلى الدورة الدموية العمودية".



وقال الدكتور هاريسون، الذي يدير مختبر نمذجة المحيطات الفيزيائية الحيوية بجامعة ولاية لويزيانا، إن هذه العملية تم توثيقها جيدًا خلال أشهر الشتاء عند خطوط العرض العالية، لكن الشتاء النووي من شأنه أن يجعل الدورة أقرب إلى خط الاستواء.



ويقدرون أن مزارع الأعشاب البحرية ستحل محل 15% فقط من الغذاء الذي يتناوله البشر حاليا، ولكن سيتم إعادة توجيهها في الغالب إلى أعلاف الحيوانات وإنتاج الوقود الحيوي.



ويعتقد الباحثون أن ما يصل إلى 50% من إنتاج الوقود الحيوي الحالي و10% من الماشية والأعلاف الحيوانية الأخرى اللازمة يمكن الاعتناء بها من خلال هذا النبات الذي يبلغ حجمه كولومبيا من مزارع عشب البحر.












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