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المزارعون يواصلون الاحتجاج في عدد من الدول الأوروبية للمطالبة بتحسين دخلهم

2/3/2024 9:56:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصلت تعبئة المزارعين الأوروبيين أمس للمطالبة بتحسين دخلهم، لكن بشكل متفاوت بين الدول، مع خروج تظاهرات في ألمانيا وسويسرا وإيطاليا حيث أعلن المحتجون الزحف إلى روما.
وفي المقابل، فقدت الحركة زخمها في رومانيا وفرنسا مع وقف المزارعين في البلدين الاحتجاجات.
أما في إيطاليا، فقد تظاهر مزارعون وقادوا نحو 150 جرارا في أورتي الواقعة على مقربة من روما، وأعلنوا وصولهم الوشيك إلى العاصمة الإيطالية، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
وسار المزارعون الغاضبون في موكب قرب طريق سريع رئيسي، وطالبوا بتحسين ظروف عملهم ودخلهم.
وقال المتظاهر فيليس أنطونيو مونفيلي «سنذهب جميعنا إلى روما، من كل إيطاليا»، من دون أن يحدد الموعد.
وصرح المتظاهر دومينيكو شيرجي «من خلال هذا الاحتجاج ننتظر أن تقدم لنا الحكومة إجابات مباشرة».
يطالب المزارعون الإيطاليون بمقابلة حكومة رئيسة الوزراء المحافظة جورجيا ميلوني منذ أيام، من دون أن يتلقوا ردا.
في ألمانيا، عطل مئات المزارعين المعارضين لخطة خفض الدعم لوقود الديزل، بجراراتهم الوصول إلى مطار فرانكفورت الأهم في البلاد حتى بداية بعد ظهر أمس، حسب ما أعلنت شرطة المدينة.
عند منتصف النهار تقريبا، قدرت الشرطة عدد الجرارات التي شاركت في التظاهرة بنحو 400 جرار، في حين أحصت جمعية مزارعي ولاية هيسن ما يصل إلى ألف جرار.
كما شهدت سويسرا أول تظاهرة للمزارعين أمس، وجاب موكب يضم حوالى ثلاثين جرارا شوارع جنيف للتعبير عن مطالب المزارعين السويسريين.
وقالت الأمينة العامة لاتحاد «يونيتار» الذي نظم التظاهرة إيلين مولر «هذا هو أول تجمع للمزارعين في سويسرا بعد التظاهرات والإغلاقات التي تشهدها جميع أنحاء أوروبا».
وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس «في سويسرا، يقول كثيرون إن الوضع مختلف وإننا لا نخضع لسياسات الاتحاد الأوروبي، لكننا رغم ذلك ما زالنا في نفس الإطار».
في إسبانيا، أعلنت النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث الجمعة مواصلة تعبئتها عقب اجتماع مع وزير الزراعة. ومن المقرر تنظيم سلسلة من التظاهرات في الأسابيع المقبلة في البلاد، إحداها في برشلونة في 13 فبراير.
ودانت نقابات المزارعين «الإحباط والقلق المتزايد» في القطاع الزراعي في إسبانيا، الدولة الأوروبية الرائدة في تصدير الفواكه والخضراوات.
وفي هولندا، نفذ المزارعون تحركات احتجاجية على طرق سريعة مساء أمس الاول وأغلقوا طريقا سريعا شمال أمستردام لفترة وجيزة، وفقا لوكالة الأنباء الهولندية.
وغادر مزارعون آخرون موقعا كانوا قد قطعوا فيه الطريق عند الحدود مع بلجيكا صباح أمس، لكن الجرارات البلجيكية كانت لاتزال في الموقع وتعذرت إعادة فتح الطريق بالكامل أمام حركة المرور، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية.
وكان المزارعون الفرنسيون الذين بدأوا الحركة الاحتجاجية الواسعة، قد رفعوا معظم حواجز الطرق أمس الاول غداة إعلان الحكومة الفرنسية تقديم مساعدات بقيمة 400 مليون يورو و«الإيقاف المؤقت» لخطة خفض استعمال المبيدات.
لكن قوات الأمن أخلت أمس آخر موقعين احتجاجيين لنقابة الفلاحين، لكن ذلك لم يمنع تنظيم تظاهرات أصغر نطاقا، وتمامس مثلا إغلاق مركز تجاري في فار (جنوب)، بينما قام مزارعون بإلقاء السماد أمام اثنين من المتاجر الكبرى في إندر-إي-لوار (وسط)، حيث قاموا «بفحص» المنتجات للتحقق من منشئها.
في رومانيا، بدأ المزارعون وعمال النقل البري وهم من بين الأوائل في أوروبا الذين قالوا «طفح الكيل» وبدأوا إغلاق الطرق، في إنهاء احتجاجاتهم أمس بعد الإعلان عن اتفاق مع حكومتهم.
وقال دانوت أندروس أحد ممثليهم لوكالة فرانس برس إن المتظاهرين «راضون» عن حصولهم على مقعد على طاولة المفاوضات.

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