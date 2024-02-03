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الجمهورية المؤيدة لإعادة توحيد إيرلندا ميشيل أونيل تتولى رئاسة حكومة إيرلندا الشمالية في تحول تاريخي

2/3/2024 9:56:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصبحت ميشيل أونيل رسميا أمس أول جمهورية مؤيدة لإعادة توحيد إيرلندا تتولى رئاسة حكومة إيرلندا الشمالية، ما يشكل تحولا تاريخيا في المقاطعة البريطانية التي شهدت نزاعا داميا استمر ثلاثة عقود بين الجمهوريين الكاثوليك بمعظمهم، والوحدويين البروتستانت.
وعينت زعيمة حزب «شين فين» في إيرلندا الشمالية البالغة 47 عاما رئيسة للوزراء بعد عودة المؤسسات في المقاطعة إلى العمل.
وتعطلت المؤسسات في إيرلندا الشمالية لمدة عامين بسبب مقاطعة الوحدويين التابعين لـ «الحزب الوحدوي الديموقراطي»، عملها اعتراضا على الترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست والتي اعتبروها تهديدا لمكانة إيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة.
وتحدثت أونيل أمام أعضاء البرلمان الذين تجمعوا في قصر ستورمونت في إيرلندا الشمالية عن «يوم تاريخي» و«حقبة جديدة» وتعهدت بأن يكون البرلمان «للجميع»، مشددة على أنه «لم يكن من الممكن أن يتخيل جيل والديها» أن يرأس قومي السلطة التنفيذية المحلية.
واعتبرت رئيسة حزب «شين فين» في جزيرة إيرلندا قاطبة ماري لو ماكدونالد لدى وصولها إلى ستورمونت، أن حكومة ايرلندا الشمالية «لا يمكن أن تكون في أياد أفضل». وأضافت «إنه انتصار للجميع اليوم، وإثبات على أن المساواة والشمول مدرجان على جدول الأعمال».
وبموجب اتفاق الجمعة العظيمة للسلام الموقع في 10 أبريل 1998 والذي أنهى نزاعا داميا استمر ثلاثة عقود في إيرلندا الشمالية ونص على أن تقاسم الحكم فيها، ستتولى منصب نائب رئيس الوزراء إيما ليتل بينغيلي من الوحدويين.
في مايو 2022 تصدر حزب «شين فين» القومي الانتخابات المحلية في إيرلندا الشمالية، محققا تحولا غير مسبوق في تاريخه، بعدما كان في السابق واجهة سياسية للجيش الجمهوري الإيرلندي، لكن عرقلة «الحزب الوحدوي الديموقراطي» لعمل السلطات منع ميشيل أونيل من تولي منصبها.
وتتولى الحكومة المحلية في إيرلندا الشمالية شؤونا على غرار السكن والصحة والتوظيف والزراعة والبيئة. وكانت لندن تولت إدارة الشؤون اليومية لمدة عامين بسبب المقاطعة التي تسببت باستياء لدى السكان.
وبعد أشهر من المفاوضات مع الحكومة البريطانية، أعلن الوحدويون التابعون لـ «الحزب الوحدوي الديموقراطي» إنهاء المقاطعة. وأدت المقاطعة إلى شلل البرلمان والسلطة التنفيذية المحلية في إيرلندا الشمالية حيث يتقاسم السلطة جمهوريون مؤيدون لإعادة التوحيد مع جمهورية إيرلندا المجاورة، و«الحزب الوحدوي الديموقراطي» (دي يو بي) المحافظ المتشدد المؤيد بشدة للانتماء إلى المملكة المتحدة.
واعتبر زعيم «الحزب الوحدوي الديموقراطي» جيفري دونالدسون أن حزبه «أحدث التغيير الذي وصفه كثيرون بالمستحيل»، لافتا إلى أنه تم اجتياز مسار صعب.
واعتبر أنه «يوم جيد لإيرلندا الشمالية»، حيث «يتم احترام مكانتنا داخل المملكة المتحدة وسوقها الداخلية وحمايته».

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