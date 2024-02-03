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باكستان حكم ثالث بالسجن 7 سنوات لعمران خان وزوجته بتهمة زواج غير شرعي

2/3/2024 9:56:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في ثالث حكم ضده خلال أسبوع، وقبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس المقبل، قضت محكمة في باكستان أمس بالحكم 7 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي مع فرض غرامة، بعد أن اعتبرت زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون.
وأصدر قاضي محكمة ابتدائية حكما بالسجن 7 سنوات وغرامة قدرها نحو 1800 دولار لكل من رئيس الوزراء السابق خان وزوجته، فيما يعرف بقضية «الزواج غير الشرعي».
وتتعلق القضية التي رفعها خاور مانيكا، زوج بشرى السابق ويتهم فيها خان بالزواج من طليقته قبل إتمام العدة الشرعية وإقامة علاقة غير شرعية، ما أدى إلى الإضرار به وأسرته.
في حين ينفي خان هذا الاتهام ويؤكد أن زواجه من بشرى تم بعد انتهاء عدتها الشرعية.
وأتى الحكم أمس بعد يوم من عقد جلسة الاستماع الأخيرة في القضية داخل سجن «أدياله» عند أطراف العاصمة الباكستانية لمدة 14 ساعة متواصلة، وبإمكان عمران خان وزوجته الطعن ضد القرار.
وحكم على رئيس الوزراء السابق البالغ 71 عاما في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.
يذكر أنه تم القبض على خان سابقا لمدة أربعة أيام في مايو من العام الماضي بتهمة تلقيه وزوجته أرضا رشوة من خلال صندوق القادر، وهو صندوق خيري أنشأته بشرى واتو، زوجة خان الثالثة، وخان في عام 2018 عندما كان لا يزال في المكتب.
واتهمتهما السلطات الباكستانية بالحصول على أرض تصل قيمتها إلى 7 مليارات روبية (25 مليون دولار) من مطور عقاري متهم في بريطانيا بغسيل الأموال.
كما اتهمت السلطات خان بالحصول على الأرض مقابل خدمة للمطور العقاري باستخدام 190 مليون جنيه إسترليني أعادتها بريطانيا إلى وطنها في تحقيق غسيل الأموال لدفع الغرامات التي فرضتها المحكمة على المطور.
وقال مساعدو خان في السابق إنه تم التبرع بالأرض للصندوق لأغراض خيرية، كما نفى المطور العقاري ارتكاب أي مخالفات.
كذلك وجه الاتهام إلى رئيس الوزراء السابق بموجب قانون مكافحة الإرهاب الباكستاني فيما يتعلق بالعنف ضد الجيش الذي اندلع بعد اعتقاله لفترة وجيزة فيما يتعلق بقضية القادر في 9 مايو.

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