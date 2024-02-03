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واشنطن تعلن إسقاط مسيرات قبالة اليمن وتدمير أربع قبل إطلاقها

2/3/2024 9:56:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسقطت القوات الأميركية أمس الأول ثماني طائرات من دون طيار قبالة اليمن ودمرت أربع مسيرات أخرى على الأرض كانت مجهزة للإطلاق، وفق ما أعلن الجيش الأميركي أمس.
وتزامنت هذه الضربات مع تنفيذ القوات الأميركية ليل أمس الاول سلسلة من عمليات القصف الجوي على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسورية ردا على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين نهاية الأسبوع الماضي.
وأسقطت مدمرة بحرية أميركية مسيرة صباح الجمعة فيما أسقطت مقاتلات وسفينة حربية سبع مسيرات في وقت لاحق من اليوم نفسه، بينما دمرت القوات الأميركية أربع طائرات بدون طيار أخرى على الأرض قبل إطلاقها، وفق ما ذكرت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أمس على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت «سنتكوم» إن المسيرات التي دمرتها على الأرض تعود إلى المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، لكنها لم تحدد أي جماعة أو دولة مرتبطة بالمسيرات التي أسقطتها في الجو.
وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إسقاط المسيرات فوق المياه المفتوحة.
وأوضحت «سنتكوم» أن «هذه التدابير ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية».

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