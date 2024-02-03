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الرئيس السنغالي يرجئ الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر

2/3/2024 9:56:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال أمس أنه ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما.
وقال سال في خطاب للأمة «وقعت مرسوما في الثالث من فبراير يلغي مرسوم» 26 نوفمبر 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024. وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.
وأضاف «سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة».
وهذه المرة الأولى منذ العام 1963 تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.
وكان سال حدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 نوفمبر 2023، فيما تعهد نهاية ديسمبر تسليم السلطة مطلع أبريل للرئيس المنتخب بعد انتهاء التصويت.
وفي يوليو 2023، أعلن الرئيس السنغالي الذي انتخب عام 2012 لولاية مدتها سبع سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، عدم ترشحه لولاية جديدة.

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