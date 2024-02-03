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تركيا تتعقب دواعش على صلة بهجوم سانتا ماريا

2/3/2024 9:56:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفذت السلطات التركية عملية أمنية ضد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي ممن لديهم صلة بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» الايطالية في منطقة صاري يير بإسطنبول، والذي أدى الى مقتل شخص واحد على الأقل.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر أمنية قولها «تمكنت الاستخبارات التركية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، من تحديد هوية مشتبه بهم من تنظيم داعش الإرهابي ممن يتبعون لما يدعى ولاية خراسان ويمارسون أنشطة ضد تركيا، وشاركوا في الهجوم على كنيسة سانتا ماريا أو لديهم صلة به».
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الأمنية نفذت عملية متزامنة مركزها مدينة إسطنبول، ضد عناوين المشتبه بهم، وأوقفت خلالها 17 شخصا، كما صادرت الكثير من الوثائق التـــابعة للتنظيـــم عثرت عليها في تلك المواقع.
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إنه تم توقيف عشرات المشتبه بهم.
وأضاف يرلي كايا أن ذلك جاء في إطار عملية «القفص - 35» التي قامت بها السلطات الأمنية التركية، منوها إلى أن بلاده تواصل مطاردة شبكات الإرهاب والجرائم المنظمة والمتعاونين معها.
وكشف أن عناصر المديرية العامة للأمن نفذت مهامها ضمن عملية «القفص - 35» في ولايات: إسطنبول، وكوجالي، ويالوفا، وقيصري، وبورصة، ودوزجة، ويوزغات.
وأوضح أن العملية التي نفذت بالتزامن في هذه الولايات أسفرت عن توقيف 34 مشتبها أجنبيا على علاقة بتنظيم «داعش» الإرهابي بينهم أسماء مدرجة على قائمة المطلوبين الحمراء.
وأرفق الوزير التركي منشوره بمشاهد تظهر جانبا من العملية الأمنية.
وكان وزير الداخلية التركي قد اعلن إلقاء القبض على منفذي هجوم كنيسة «سانتا ماريا» في منطقة صاري يير بإسطنبول.
وقال يرلي قايا في منشور عبر منصة «إكس» إنه «تم القبض على المشتبه بهما في جريمة القتل التي تسببت في وفاة مواطننا تونجر جيهان، أثناء قداس في كنيسة سانتا ماريا بمنطقة صاري يير».

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