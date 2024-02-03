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استطلاع نصف الأميركيين يرون أن إسرائيل تمادت كثيرا في حربها على القطاع

2/3/2024 9:56:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجد استطلاع رأي أجراته وكالة «أسوشيتد برس» بالتعاون مع مركز «نورك» أن نصف الأميركيين البالغين يرون أن إسرائيل «تمادت كثيرا» في حملتها العسكرية على قطاع غزة التي مضى عليها 15 أسبوعا.
ووفقا للاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير الماضي، فإن هذه النتيجة مدفوعة بشكل رئيسي بعدم الرضا المتنامي بين الجمهوريين والسياسيين المستقلين.
وكشف الاستطلاع عن أن 31% فقط من الأميركيين البالغين يؤيدون طريقة تعامل إدارة الرئيس بايدن مع الصراع، ويتضمن ذلك 46% فقط من الديموقراطيين، وفي هذا تراجع كبير مقارنة بالتأييد لنهج بايدن بعد عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.
كما يظهر الاستطلاع أن 33% من الجمهوريين يقولون إن الرد الإسرائيلي على عملية «طوفان الأقصى» تمادى كثيرا، ويشكل ذلك ارتفاعا كبيرا من نسبة 18% بين الجمهوريين في نوفمبر الماضي. ويرى 52% من المستقلين الأمر ذاته، ارتفاعا من نسبة 39%، كما يشعر 62% من الديموقراطيين الشعور نفسه، وهي الأغلبية ذاتها في نوفمبر 2023.
وفي الإجمال، وجد الاستطلاع أن 50% من الأميركيين البالغين يعتقدون الآن أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ذهب أبعد مما ينبغي له، وفي هذا ارتفاع ملحوظ عن نسبة 40% التي أظهرها استطلاع مشابه لأسوشيتد برس ومركز نورك أجري في نوفمبر الماضي.
ويظهر الاستطلاع أن 35% فقط من الأميركيين البالغين يصفون إسرائيل الآن بأنها «حليف» يشارك الولايات المتحدة المصالح والقيم.
ويقول 36% من الأميركيين البالغين إن الولايات المتحدة لا تقدم الدعم الكافي للفلسطينيين، بزيادة بسيطة عن نسبة 31% التي كانت في ديسمبر الماضي.

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