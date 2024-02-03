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جرحى في هجوم بسكين بمحطة قطارات في باريس واعتقال المهاجم

2/3/2024 9:56:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوقف رجل يشتبه في أنه هاجم بسكين عدة أشخاص في محطة للقطارات في باريس أمس.
ووقع الهجوم في إحدى الردهات الأرضية لمحطة ليون الواقعة في جنوب شرق العاصمة الفرنسية وأسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة في بطنه لكن من دون أن تكون حياته معرضة للخطر، فضلا عن شخصين آخرين إصابتهما طفيفة.
وذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان على منصة «اكس» أن خدمات الإسعاف تولت رعاية الجرحى موجها «الشكر لكل من سيطروا على منفذ هذا العمل البغيض». ووقع هذا الهجوم قبل أقل من 6 أشهر من دورة الألعاب الأولمبية في باريس حيث ينتظر توافد 15 مليون زائر وسط أجواء أمنية مشدودة.
وفي بادئ الأمر قام مارة بالسيطرة على الرجل (مالي الجنسية) قبل تدخل شرطة السكك الحديد التي سلمته للشرطة المركزية.
وأوضح مصدر في الشرطة أن «المشتبه به لم يطلق أي هتاف خلال قيامه بفعلته»، مشيرا إلى «أنه قدم للشرطيين رخصة قيادة إيطالية».
وكشف مصدر مطلع على الملف أن المهاجم من مواليد الأول من يناير 1992 بحسب أوراقه الثبوتية. وأقيم ساتر حول موقع الهجوم في المحطة حيث انتشر نحو 10 عناصر من قوى الأمن بالزي الرسمي وآخرون بزي مدني مع شارات برتقالية ملفوفة حول الذراع.
وأعلنت النيابة العامة في باريس أنها أحيطت علما بالتطورات، وتم فتح تحقيق في هذا الخصوص عهد به إلى الشرطة القضائية، وفق ما كشف مصدر مطلع على القضية.
وصرحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب من جهتها أنها تواكب التطورات من كثب.
من جهتها، قالت الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا (اس. ان. سي. اف) في تغريدة عبر حسابها الرسمي على شبكة «اكس» إن «الحركة تباطأت بين محطة ليون في باريس ومونتارغي وبين محطتي ليون ومونترو»، مشيرة إلى «فعل كيدي».
وتعد محطة ليون أكبر محطة قطارات في فرنسا من حيث حركة الخطوط الكبيرة، ومنها تنطلق كل القطارات السريعة المتوجهة إلى منتجعات التزلج خلال عطلة الشتاء.
ويعبر في هذه المحطة أكثر من 100 مليون مسافر كل سنة وتتوجه القطارات التي تعبرها أيضا إلى سويسرا وإيطاليا.

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