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الإمارات تخصص 5 ملايين دولار دعما للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

2/3/2024 9:56:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في بيان أمس إنه: «تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية تخصيص الدولة بلغ 5 ملايين دولار لدعم جهود سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة».
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد حرص الإمارات على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة ومساندة كاج في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.
جاء ذلك غداة استقبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بمناسبة زيارتها للإمارات، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة.
وفي هذا الصدد، شدد وزير الخارجية الإماراتي على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

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