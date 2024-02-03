Sunday, 04 February 2024 07:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آلاف الألمان يتظاهرون مجددا في برلين ضد سياسات اليمين المتطرف

2/3/2024 9:56:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تجمع آلاف من المتظاهرين أمس خارج مبنى البرلمان وسط برلين لمعارضة العنصرية وسياسات اليمين المتطرف ضمن العديد من المسيرات السلمية في جميع أنحاء البلاد.
واكتظت الساحة بالناس منتصف النهار واستمر هؤلاء في الوصول، وهتف المشاركون: «كلنا ضد الفاشية!»، بينما قام المنظمون وهم من حركة «يد بيد» ببث التحرك مباشرة عبر موقع يوتيوب. وتضم حركة «يد بيد» أكثر من 1500 منظمة من بينها منظمة «فرايدي فور فيوتشور» وتحالف المواطنين «كامباكت».
ونقلت إذاعة «آر بي بي» عن الشرطة، أن عدد المشاركين بلغ نحو 100 ألف شخص، بينما أعلنت وكالات إنفاذ القانون، أنها نشرت 700 ضابط شرطة في الموقع.
وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس في منشور على «اكس»، أنه «سواء في آيزناخ أو هامبورغ أو برلين: بالمدن الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء البلاد، تجمع العديد من المواطنين للتظاهر ضد النسيان وضد الكراهية والتحريض على الكراهية» واصفا ذلك بـ «إشارة قوية للديموقراطية ودستورنا».
وخرجت مئات التظاهرات بكل أنحاء ألمانيا في الأسابيع الماضية ضد حزب «البديل من أجل ألمانيا»، المتهم بأنه يشكل خطرا على الديموقراطية.
وتعكس هذه التجمعات الحاشدة صدمة أثارها كشف مركز الأبحاث الاستقصائية «كوريكتيف» في 10 يناير الفائت اجتماعا نظمه يمينيون متطرفون في بوتسدام قرب برلين نوفمبر2023 ونوقش فيه مشروع لحملة طرد واسعة النطاق لأفراد أجانب أو من أصول أجنبية. ورغم موجة التظاهرات الكبيرة التي تشهدها البلاد ضد حزب «البديل من اجل ألمانيا» اليميني المتطرف، فإنها لم تؤثر على ما يبدو في حجم الدعم الذي يحظى به الحزب المناهض للهجرة في معقله.
وأكد أب لثلاثة أطفال عمره 37 عاما خارج متجر أن الحزب هو «الوحيد الذي سيقوم بتغيير أي شيء»، مضيفا «لسنوات، قمت بالتصويت لأحزاب اخرى. يتكلمون فقط وفي النهاية لا يقومون بشيء».
وردا على سؤال عما اذا كانت التعبئة المناهضة لحزب البديل غيرت آراءه، أجاب الرجل بأنها «أصبحت أقوى فقط».
ولا يعتقد هانس لوث (42 عاما) الذي يشغل منصب رئيس بلدية راغون-يسنيتس منذ سبتمبر الماضي أن موجة الاحتجاجات ستؤدي إلى إضعاف الدعم لحزب «البديل»، بل يرى أنها ستزيد من حالة الاستقطاب في المجتمع، مشيرا إلى أن الاحتجاجات «ستشجع الناس على اتخاذ المزيد من المواقف».

MENAFN03022024000130011022ID1107805980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث