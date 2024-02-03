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الملا: فوز جمعية الحكمة الخيرية بالمركز الثاني لجائزة خالد العيسى للتميز المؤسسي حافز على العطاء

2/3/2024 9:56:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة الكويتية الخيرية د.أحمد الملا أهمية أن يكون العمل الخيري قائما على أسس ومعايير إجرائية واضحة ومحددة في جميع جوانبه انطلاقا من الحرص على الوصول إلى الأهداف المرجوة من أي مشروع خيري أو مبادرة بحيث تتحقق الغاية النبيلة من جهة ونيل ثقة المتبرعين والداعمين من جهة أخرى.
وعبر د.الملا عن سعادته بحصول جمعية الحكمة على جائزة التميز المؤسسي في العمل الخيري على مستوى الكويت ضمن الفائزين بجائزة خالد العيسى الصالح للتميز المؤسسي في العمل الخيري في نسختها الرابعة، والتي أقيمت بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود الصباح، حيث جاءت الجمعية بالمركز الثاني على مستوى دولة الكويت.
وأوضح د.الملا أن الفوز بالجائزة التي يشارك فيها هذا العام 48 جهة خيرية كويتية وخليجية وعربية محفز على العطاء أكثر ويلقي على الجمعية والقائمين عليها والعاملين فيها بمزيد من المسؤوليات وبذل الجهود للاستمرار بهذا التميز ومحفزا لتحقيق الأفضل أيضا، لاسيما أن جمعية الحكمة الخيرية حاصلة على شهادة «الآيزو 9001» في أغسطس من العام الماضي وتنفذ نظام الحوكمة بداخلها، إضافة إلى العمل كفريق واحد وفق نظام مؤسسي متكامل، مع الالتزام بمعايير الجودة عالميا تنبع من سياسات واضحة وإجراءات سهلة وسريعة في تنفيذ المشاريع والمبادرات الخيرية وجميع الانشطة التي تنفذها الجمعية.
ولفت د.الملا إلى أن من أسباب الفوز بهذه الجائزة وجود نظام إداري قائم على الترشيد والضبط الإداري في اتخاذ القرارات ومتابعة العمل وفق أطر منظمة من جميع العاملين حسب المهام الموكلة إليهم ووفق جداول زمنية محددة، مشيرا إلى أنه جار حاليا العمل على إنجاز مشروع عالمي لنظام جودة رعاية الأيتام بالتعاون مع اتحاد رعاية الايتام بتركيا ونفتح الباب أمام مشاركة جميع الجمعيات الخيرية والمبرات في الكويت والتي تقدم دعما لرعاية الأيتام، وهو مشروع رائد غير مسبوق إقليميا وعالميا ويقدم نموذجا ذكيا ومتطورا في إجراءات الرعاية المقدمة للأيتام في العالم أجمع.
وفي الختام، شكر د.الملا راعي الجائزة وصاحبها خالد العيسى الصالح، ووزير الشؤون الشيخ فراس السعود ووكيل الوزارة واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية ورئيسه د.ناصر العجمي، وجميع اللجان العاملة على جهودهم، وكذلك فريق جمعية الحكمة، وأصحاب الأيادي البيضاء من الخيرين والمتبرعين جزاهم الله خيرا.

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