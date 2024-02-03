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العلاطي: انطلاق مؤتمر الكويت للتنوع والشمولية الإثنين بمشاركة 22 خبيراً لتعزيز بيئة العمل

2/3/2024 9:56:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ينطلق صباح غد الإثنين الساعة التاسعة صباحا المؤتمر الثاني في الكويت لـ «CIPD Middle East» ويستمر 3 أيام من 5 إلى 7 الجاري، وذلك تحت شعار «الرؤى والتحديات والفرص التي تأتي مع بناء الثقافة الشاملة لجذب قوى متنوعة».
وقال المنسق العام للمؤتمر عادل العلاطي ان مؤتمر الكويت الثاني للتنوع والشمولية الذي سيعقد بالتعاون منظمة «CIPD Middle East» ورعاية «زين» ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، على مدار3 أيام سيستضيف متحدثين خبراء ومتخصصين في القوى العاملة والتنوع والشمول والصحة النفسية والمهنية، إضافة إلى حضور عدد من منتسبي القطاع النفطي والبنوك وشركات الاتصال، وذلك في فندق جميرا شاطئ المسيلة.
وأوضح العلاطي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الوعي والتفاهم والحوار حول موضوعات التنوع والشمول والمساواة في بيئة العمل، إذ يجمع مهنيين وخبراء وقادة فكر وأفراد من خلفيات متنوعة لمناقشة التحديات وتبادل أفضل الممارسات واستكشاف إستراتيجيات مبتكرة لتعزيز البيئات الشاملة.
وبين العلاطي أن المؤتمر سيناقش كذلك مواضيع ذات صلة بالموارد البشرية بمشاركة 22 متحدثا سيقدمون مجموعة محاضرات وورش عمل وجلسات نقاشية، داعيا الراغبين في التسجيل أو الاطلاع على أجندة المؤتمر إلى زيارة الموقع الإلكتروني:

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