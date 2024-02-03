((هيئة الطرق)): تحويل مؤقت لـ((الخامس)) بالاتجاهين مع تقاطع ابن القاسم

((هيئة الطرق)): تحويل مؤقت لـ((الخامس)) بالاتجاهين مع تقاطع ابن القاسم
التاريخ
2/3/2024 9:56:17 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإجراء تحويل مؤقت لمدة ثلاث ساعات لطريق الدائري الخامس بالاتجاهين (تقاطع الخامس مع شارع ابن القاسم) وذلك من صباح الاثنين 5 الجاري حتى صباح يوم الخميس 8 الجاري من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 5 صباحا.
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