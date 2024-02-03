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((الهلال الأحمر)) تنفذ مشروع كسوة الشتاء لأطفال قطاع غزة

2/3/2024 9:56:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفذت جمعية الهلال الأحمر الكويتية مشروع كسوة ملابس الشتاء للأطفال في قطاع غزة وذلك ضمن مشاريعها الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لـ «كونا» أمس إن الجمعية قامت خلال الحملة بتوزيع عدد كبير من الملابس الشتوية على الأطفال بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتقديم الدعم النفسي لهم وأسرهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم، لاسيما مع الظروف المناخية الصعبة في فصل الشتاء.
وأضافت البرجس أن مشروع توزيع كسوة ملابس الشتاء يندرج ضمن سلسلة المبادرات والمشاريع التي تتبناها «الهلال الأحمر» في قطاع غزة وسط الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الأشقاء هناك جراء استمرار عدوان الاحتلال منذ أكتوبر الماضي، موضحة أن الجمعية نفذت العديد من المشاريع الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، مشيرة إلى الجسر الجوي الذي حمل سيارات الإسعاف وعيادة متنقلة ومستلزمات إغاثية وطبية.
وأكدت أن الكويت ستواصل مسيرة دعم العمل الإنساني وأنها لن تألو جهدا في تقديم مساعداتها التي تعكس الصورة المشرقة للبلاد تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، لافتة إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه المطالبة والضغط نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية للاحتلال وإنهاء حصاره على قطاع غزة وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية والغذاء والدواء.

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