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((الإعلام)) تطرح مزايدة لمحل في قرية يوم البحار

2/3/2024 9:56:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تطرح وزارة الإعلام مزايدة لاستغلال وتشغيل محل رقم 48 في قرية يوم البحار للعبايات والاكسسوارات النسائية، وآخر موعد لتسليم العطاء هو يوم الاحد الموافق 18 فبراير 2024.
وتعقد الوزارة اجتماعا تمهيديا يوم الاحد 4 الجاري في قرية يوم البحار مع المزايدين للرد عن استفساراتهم وشرح تفاصيل الاعمال موضوع المزايدة ويتم معاينة المكان المخصص للاستثمار اعتبارا من الاحد 4 الجاري بقرية يوم البحار.
ويشترط فيمن يتقدم للحصول على نسخة المزايدة أن يكون كويتيا فردا أو شركة، وأن يكون مسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

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