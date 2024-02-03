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كبير الباحثين في معهد هوفر بجامعة ستانفورد: انسحاب القوات الأميركية سيزيد من عدم استقرار المنطقة

2/3/2024 9:56:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبر كبير الباحثين في معهد هوفر بجامعة ستانفورد بيتر بيركوويتز، أن انسحاب القوات الأميركية من المنطقة سيزيد من عدم استقرار وضع متأزم بالفعل، في ظل الظروف الحالية ومع اعتبار استقرار المنطقة أولوية للسياسة الخارجية الأميركية.
ورأى بيركوويتــــــز في حوار مع المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات عبدالعزيــز العنجري، أن «المجموعات الوكيلة لإيران في أنحاء الشرق الأوسط تؤكد الحاجة إلى القوات العسكرية الأميركية في المنطقة»، مشيرا إلى أن «إسرائيل، التي تواصل الولايات المتحدة اعتبارها حيوية لاستقرار المنطقة، تواجه حربا على سبع جبهات مع القوات المدعومة من إيران: حماس في قطاع غزة، حماس في الضفة الغربية، حزب الله في لبنان، قوات وكيلة إيرانية أخرى في سورية، قوات وكيلة إيرانية في العراق، الحوثيون في اليمن، وطهران نفسها».
وأضاف انه «في ظل هذه الظروف، ومع اعتبار استقرار المنطقة أولوية للسياسة الخارجيــــة الأميركية، فإن انسحاب القوات الأميركية سيزيد من عدم استقرار وضع متأزم بالفعل».
ورأى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق وانسحبت قوات الولايات المتحدة من العراق، فلن يكون لـ «الناتو» دور كبير في الخليج، ولكن الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك أعضاء «الناتو»، سيواصلون الشراكة للحفاظ على المصلحة الأمنية الوطنية المشتركة في الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في الخليج.
واعتبر أن الانقسام الداخلي داخل واشنطن في شأن استمرار الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، يتعلق الجزء الرئيسي منه بإيران، فالديمقراطيون يميلون إلى التفاوض بشكل مثمر مع إيران مع تخفيف العقوبات، فيمـــا الجمهوريــــون يميلون إلى رؤية إيران كمصـــدر رئيسي لعـــدم الاستقرار، وبالتالي اتخاذ موقف صارم لجلبها إلى المفاوضـــات مـــن خلال تشديـــد العقوبــــات.
وخففت إدارة أوباما العقوبات على إيران لإقناعها بدخول خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). في حين انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، ثم شددت العقوبات لإقناع إيران بإعادة الدخول في المفاوضات على شروط أكثر ملاءمة للولايات المتحدة. ولجذب إيران مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، خففت إدارة بايدن العقوبات مرة أخرى.
الكويت والمنطقة
وعن التواجد الأميركي في المنطقة، قال إنه وفقا لموقع «أكسيوس» الإخباري، فإن الولايات المتحدة لديها 13500 من القوات والمتعاقدين العسكريين في الكويت، وهو التواجد الأكبر في الشرق الأوسط، في حين يتمركز نحو 2500 جندي ومتعاقد في العراق وحوالي 8500 في قطر.
وقال إن الولايات المتحدة تهتم بشدة بالعمل مع الكويت لتمكينها من الحفاظ على استقلالها وازدهارها، ومصلحة أميركا هي الحفاظ على الكويت كجزء من النظام الدولي الحر والمفتوح، مما سيسمح للكويت بالتطور بالطرق التي تراها الكويت الأفضل.
وعما إذا كانت الولايات المتحدة تعطي الأولوية لقدراتها العسكرية في المنطقة على حساب استقرار وأمن الدول المضيفة، اعتبر أن الولايات المتحدة ستقوض مصالحها الأمنية الوطنية الحيوية، إذا أدى وجود قواتها العسكرية في المنطقة إلى زعزعة استقرار دولة مضيفة وجعلها أقل أمانا، وهذا يعني أن على الولايات المتحدة أن تكون يقظة في فهم الثقافة واللغة والدين والتاريخ والأنظمة السياسية والاقتصادية لدول المنطقة، لتجنب التسبب عن غير قصد في مشكلات للدول المضيفة.
العنجري: الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة لا يعني بالضرورة الاتفاق معها
أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري أهمية طرح وجهات نظر متنوعة ومتعددة الأبعاد لفهم الديناميكيات المعقدة للوضع الإقليمي والدولي. وقال إن هذا الطرح جزء لا يتجزأ من مسؤولية المركز كمركز بحوث مستقل ومتخصص. وأضاف: نحن ندرك أن الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة لا يعني بالضرورة الاتفاق معها. وبنفس الطريقة، فإن نشرنا لهذه الوجهات لا يعني تأييدها، والحوار مع الآخرين لا يعني القبول التام لآرائهم، والاستماع لا يعني الإعجاب بما يسمع. لكن من خلال استكشاف الآراء المختلفة، نستطيع أن ندرك كيف يفكر الآخر، وكيف يبرر أفعاله، وكيف يفسر سياساته.
وقال إن هذا النهج يدفعنا إلى الاستماع إلى شخصيات بارزة مثل بيتر بيركوويتز، الذي شغل مناصب مهمة خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي يعتبر حاليا من الباحثين المؤثرين في واشنطن على السياسة الأميركية.
بيتر بيركوويتز في سطور
بيتر بيركوويتز هو كبير الباحثين في معهد هوفر بجامعة ستانفورد. وتقلد منصبا مهما في وزارة الخارجية الأميركية، حيث عمل كمدير لفريق التخطيط السياسي وأمين تنفيذي للجنة حقوق الإنسان بالوزارة، بالإضافة إلى دوره كمستشار أول لوزير الخارجية من عام 2019 إلى 2021.
هو مؤلف لعدة كتب مهمة في مجال السياسة والقانون، وله إسهامات بالكتابة في منشورات بارزة مثل The Wall Street Journal وThe Washington Post، ويعتبر من أبرز الباحثين الحاليين المؤثرين في واشنطن على السياسة الأميركية.

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