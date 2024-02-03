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مؤتمر ((العلاقات العامة.. ونهضة السياحة)) ينطلق مايو المقبل

2/3/2024 9:56:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
برعاية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري تنظم جمعية العلاقات العامة الكويتية مؤتمر ومعرض كويت الاستدامة تحت شعار «العلاقات العامة .. ونهضة السياحة» خلال مايو المقبل.
وبهذه المناسبة، أكد أمين سر جمعية العلاقات العامة محمد الياسين أهمية السياحة كرافد للدخل الوطني، مشيرا إلى أن الكويت غنية بالأماكن السياحية التي تشكل جذبا سياحيا إذا تم الاهتمام بها وتطويرها بشكل مناسب، مبينا أن التنمية المستدامة نهج يهدف إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة، وان رفاهية الشعوب تتطلب تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الياسين ان صناعة السياحة تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة، وتعد العلاقات العامة والاتصال أحد أهم أركان تطوير هذا القطاع الحيوي، كما أنها إحدى الأدوات الاستراتيجية التي تساعد على النهوض بالسياحة وتعزيز دور المواطن فيه، لافتا إلى أن استراتيجية الجمعية تتوافق وطموحات المجتمع وتطلعاته، مشيرا إلى أن رسالة المؤتمر هي «كويت جديدة .. كويت المستقبل» خاصة أن السياحة ستساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية «كويت جديدة»، مشيرا الى أن ازدهار السياحة يساهم في تحقيق الاستدامة.
ولفت إلى ضرورة العمل على تطوير الأماكن السياحية وجلب استثمارات خارجية وشركات عالمية لعمل مشاريع سياحية تواكب التطور العالمي في هذا المجال وعمل بيئة سياحية تعيد للكويت مكانتها كعروس الخليج ولؤلؤته المتألقة.
من جانبها، استعرضت عضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة وعد الكندري أهداف المؤتمر قائلة انها تتلخص في تفعيل دور العلاقات العامة والاتصالات الاستراتيجية للنهوض بالسياحة، وإدخال صناعة جديدة إلى سوق الأعمال الكويتي وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق استدامة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التواصل الثقافي وتبادل الخبرات، ونشر صورة إيجابية حول الوجهات السياحية الكويتية، والتوعية بأهمية السياحة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، وتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتطوير السياحة.
ورأت الكندري أن تطوير السياحة يتطلب تكاتف جميع القطاعات في الدولة سواء الحكومية أو الخاصة، لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرة إلى أن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي يتطلب بشكل عاجل تطوير جميع مجالات السياحة، مثل السياحة البيئية والثقافية والترفيهية وسياحـــــة المهرجانـــات والمؤتمرات والمعارض والسياحــــة العلاجية.
وأكدت أن الشعب الكويتي من الشعوب الشغوفة بالسياحة والتجول في المناطق السياحية في العالم، وهناك ضرورة لوضع استراتيجية واضحة لتطوير السياحة في الكويت، لافتة إلى أن سقف الطموح في مجال السياحة بلا حدود لأن الكويت تستحق الكثير.

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