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الملتقى الوطني ((المؤثرون في بلادي)) ينطلق اليوم

2/3/2024 9:56:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ينطلق اليوم الملتقى الوطني «المؤثرون في بلادي» بدورته الثانية اليوم لتكريم نخبة من أبناء الكويت الذين تميزوا بتقديم نماذج إيجابية نفتخر فيهم كل في مجاله.
وفي هذا السياق، قال رئيس مبادرة «المؤثرون في بلادي 2024» جمال العدواني انه تم اختيار شخصية الملتقى هذا العام ليكون رجل الأعمال والمؤثر الرئيس التنفيذي لشركة دهان سمير الدهان، وذلك لعطاءاته وإسهاماته المتميزة وإنجازاته الكثيرة في مجال الديكور والمقاولات والتشطيبات.
وأشار العدواني إلى انه على هامش الملتقى ستقام جلسات نقاشية عدة لعدد من المحاضرين في مختلف المجالات، مبينا أن الجلسة الأولى تكون بعنوان «الإعلام والكوادر الوطنية» والمتحدثون فيها هم: فيصل الصواغ رئيس الاتحادين الكويتي والعربي الإعلام الإلكتروني والمدير التنفيذي لشركة الدروازة طلال الشمري ورائد أعمال وصانع محتوى محمد العطار على أن يدير الجلسة الإعلامية غادة رزوقي.
وأضاف أن الجلسة الثانية «تميز وانفراد» سوف يتحدث خلالها رجل الأعمال المؤثر سمير الدهان وتحمل عنوان «تميز وانفراد» ويدير الجلسة الإعلامي عبدالله الطراح والختام سيتم تكريم اكثر من 30 شخصية كويتية مؤثرة في مختلف مجالات الحياة، إضافة إلى تكريم الجهات الراعية.

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