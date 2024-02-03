Sunday, 04 February 2024 07:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق معرض العطور وأدوات التجميل 27 الجاري

2/3/2024 9:56:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتوالى الاستعدادات لافتتاح معرض «العطور وأدوات التجميل» والذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي في أرض المعارض الدولية بمشرف على أكبر واحدث صالاتها، خلال الفترة من 27 الجاري حتى 9 مارس المقبل. وفي هذا الصدد، قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم ان المعرض يشهد تسابقا محموما من قبل الشركات العارضة والرعاة لحجز منصاتها للمشاركة في هذا المعرض العالمي وسط حشد من شركات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية، تمثل وكلاء وعارضين لماركات تجارية متعددة محلية وعالمية من أرقى العطور وأنفس روائح الطيب والبخور والمعمول وأدوات ومستحضرات التجميل واكسسواراتها.
وأوضحت الدهيم ان المشاركات في المعرض بلغت ذروتها بشكل ملحوظ بأكثر من 400 جهة وشركة عارضة ممثلين لرعاة ولوكلاء محليين وإقليميين من الكويت والسعودية وعمان والبحرين وقطر والامارات ولماركات تجارية عالمية لعطور وأدوات ومستحضرات التجميل، إذ ستقام العروض بالصالات 5، 6، 7 و8 مما يعكس حجم الإقبال الكبير والمتزايد على هذا المعرض الذي يعد واحدا من أقدم وأهم المعارض التي دأبت الشركة دوريا على تنظيمها وأكثرها جماهيرية. وتوقعت ان يستقطب هذا المعرض اكثر من 250 ألف زائر خلال فترة عروضه والتي تواكبها معارض أخرى مهمة كمعرض الغذاء الرمضاني والأواني المنزلية، وكذلك معرض الدراعات وجميعها تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأضافت ان أهمية المعرض تكمن في كونه حدثا رياديا في مجال العطور والتجميل في الكويت، ويمثل قاعدة انطلاق مثلى لسوق قطاع التجميل، ويشكل فرصة مناسبة لالتقاء الجمهور المستهلك بالمتخصصين في عالم التجميل من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في هذا المجال، مشددة على ان شركة معرض الكويت الدولي إذ تؤكد حرصها على الدوام والتزامها المطلق بحسن تنظيم معارضها لتظهر بشكل لائق ومشرف، فإنها لن تدخر جهدها في سبيل إنجاح الحدث، مثمنة الدور الكبير لجميع المشاركين والرعاة لمثل هذه الفعاليات، لافتة إلى ان حملة إعلامية وإعلانية شاملة ستواكب المعرض في مختلف وسائل الإعلام، كما يحظى بالتغطية في وسائل التواصل الاجتماعي.

MENAFN03022024000130011022ID1107805968

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث