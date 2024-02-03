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مبرة العوازم الخيرية تُطلق حزمة مشروعات للأسر المتعففة داخل الكويت

2/3/2024 9:56:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت مبرة العوازم الخيرية حزمة مشروعات للأسر المتعففة داخل الكويت بهدف سد احتياجاتهم وتخفيف معاناتهم.
وقال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد البسيس في تصريح صحافي إن حزمة المشروعات التي أطلقتها المبرة مؤخرا للأسر المتعففة تشتمل على مشروع توزيع المساعدات المالية وتوفير المواد الغذائية، إلى جانب مواد التدفئة في فصل الشتاء كالبطانيات والملابس والدفايات، مشيرا إلى أهمية مشروعات دعم الأسر المتعففة لدى المبرة انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية تجاه الفئات المحتاجة. وأضاف البسيس أن المبرة منذ نشأتها تقوم بحصر ودراسة الحالات المستحقة وتحديث بياناتها سنويا بدقة وأمانة من أجل إيصال المساعدات للأسر المستحقة وتحقيق الهدف من المشروع، مبينا ان المشروعات الموسمية كإفطار الصائم وتوزيع لحوم الأضاحي، يتم تخصيصها للأسر المتعففة والأيتام كأولوية، وتأتي بقية الفئات المحتاجة كالعمالة الوافدة وغيرها تباعا في سلم أولويات توزيع المساعدات. ولفت إلى استمرار المبرة في مد يد العون للأسر المتعففة التي تشتد حاجتها للمساعدة والدعم وتقديم يد العون لتخفيف الأعباء المادية عن كاهلها، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يكتب أجور المحسنين الذين يجودون بأموالهم.

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