Sunday, 04 February 2024 07:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحجرف زار محطة الصبية واطلع على جاهزيتها لاستقبال الصيف

2/3/2024 9:56:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» إن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. سالم الحجرف قد اصدر قرارا أمس بإنهاء خدمات 12 مستشارا في مكتب الوزير.
وقام الحجرف صباح أمس بزيارة تفقدية إلى محطة الصبية برفقة الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف م. هيثم العلي للاطلاع على سير العمل فيها وجاهزيتها للموسم المقبل.
واطلع من المسؤولين والعاملين في المحطة على نسب الانجاز في عمليات الصيانة حيث بدأ جولته باجتماع مع مدير ومراقبي المحطة اطلع من خلالها على الإجراءات المتبعة في استعداد محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لصيف 2024.
وقدم مدير محطة الصبية بالتكليف م. طلال الشمري شرحا تفصيليا عن آلية عمل نظام التحكم الكهربائي في المحطة التي تبلغ سعتها الإنتاجية 7100 ميغاواط وتمثل 35% من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد، كما تبلغ السعة الإنتاجية للمياه 100 مليون غالون امبراطوري يوميا.
وأوضح في كلمة له أن الكوادر الوطنية مصدر فخر واعتزاز للوزارة، وقطاع محطات القوى الكهربائية عصب الوزارة الذي من خلاله يتم تأمين احتياجات الدولة من الكهرباء والماء. وشدد على أهمية تطوير العنصر البشري الوطني وتأهيله علميا وعمليا لتمكينه من مواجهة أي تحديات قد تواجه تأمين مصادر الطاقة الكهربائية والمياه.
وفي سياق متصل، اختتم الوزير الحجرف اجتماعاته مع قطاعات الوزارة بحضور وكيل الوزارة بالتكليف م. مها العسعوسي التي عقدت مع قطاعات الوزارة والتقى خلال الاسبوع الماضي عدة قطاعات وهي قطاع مشاريع المياه وقطاع تشغيل وصيانة المياه وقطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات وقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية وقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وقطاع مراكز المراقبة والتحكم والرقابة.
وقد اطلع على آلية عمل القطاعات والمشاريع الحالية والمستقبلية والمعوقات التي تواجههم. وأكد الوزير الحجرف دعمه الكامل للقطاعات وتذليل أي عقبات قد تؤدي الى تأخر تنفيذ الأعمال.
كما شدد على ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية من أبناء الوزارة من خلال التدريب ونقل الخبرات لهم ليكونوا قادة المستقبل.

MENAFN03022024000130011022ID1107805965

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث