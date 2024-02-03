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زينب العنزي لـ ((الأنباء)): 3 لجان رقابية من عدة جهات لمتابعة المؤسسات التعليمية بشكل دوري

2/3/2024 9:56:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكدت مراقبة المتابعة الوظيفية بالقطاع التعليمي ومراقب المكتب الفني في إدارة مكتب المدير العام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة زينب العنزي ان الكوادر العاملة في الهيئة، وخاصة في اللجان المتخصصة كافية، وعند الحاجة لأي زيادة في عددها فإن مسؤولي الهيئة يقومون مباشرة بالتواصل مع الجهات المعنية لزيادتها.
وأشارت في تصريح لـ «الأنباء» الى أن الهيئة عمدت إلى تطوير البوابة الإلكترونية بشكل متكامل، كما أدرجت ضمن برنامج «سهل» العديد من الاجراءات بالإضافة إلى الاجراءات التي تقدم أونلاين عبر بوابة الهيئة الالكترونية، وبالنسبة لمواعيد للجان الطبية، بينت العنزي أنها تقدم أونلاين، ويتم تبليغ بالموعد برسالة باليوم والوقت والحضور قبل ربع ساعة فقط، ولم يعد هناك توزيع أرقام أو فترة انتظار قبل الدخول اللجان.
وحول الاجراءات التي تقدم أونلاين، قالت العنزي إن من ضمن الإجراءات منحة الزواج وطلب استخراج شهادة المكلف بالرعاية، مشيرة إلى أن هناك برتوكولا موقعا مع الرعاية السكنية وربطا آليا وتتم المراجعة في الرعاية السكنية فقط على شهادة الإعاقة.
وحول تحديد درجة شدة الإعاقة، أشارت العنزي إلى أن اللجان الطبية المتخصصة كل في تخصصها تحدد درجة الإعاقة، وهناك إمكانية للتظلم الذي تتم دراسته من قبل لجنة التظلمات المكونة من أطباء مختصين من كلية الطب، علما أن اللجنة محايدة وتقدم رأيها الطبي وفق كل حالة.
وعن الرقابة على المؤسسات التعليمية، بينت العنزي أن هناك 3 فئات (الحضانات، المدارس، المراكز والمؤسسات التأهيلية)، مشيرة إلى أن الحضانات تصدر تراخيصها بالتعاون مع وزارة الشؤون إدارة الرقابة على دور الحضانات الخاصة، والمدارس من وزارة التربية إدارة التعليم الخاص والمراكز والمؤسسات التأهيلية تصدر عن طريق الهيئة.
وأضافت أن في الهيئة العديد من لجان الرقابة في القطاع التعليمي منها لجنة الرقابة العليا ولجنة ضبط الجودة في الحضانات والمراكز والمؤسسات بالإضافة إلى لجنة ضبط الجودة في المدارس، مشيرة إلى أن جميع اللجان من المتخصصين وفيها ممثلون من جهات حكومية مختصة إلى جانب الهيئة العامة بذوي الإعاقة وممثلون عن القوى العاملة ووزارتي التربية والصحة، وتقوم بعملها بشكل دوري أو بناء على طلب من لجنة الرقابة العليا أو على شكاوى من أولياء الأمور، كما تعمل اللجان على مدى العام وتقوم بزيارات مفاجئة على المؤسسات التعليمية والتأهيلية. وحول عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة المسجلين، أشارت الى انه بلغ عدد المسجلين بالهيئة حوالي 65 ألف معاق ومعاقة من مختلف الإعاقات والامتيازات تمنح وفق درجة الإعاقة (بسيطة، متوسطة، شديدة).
وأشارت العنزي الى أن فئة من ذوي الإعاقة تمنح شهادة إعاقة مدى الحياة، وهناك فئات أخرى تمنح وفق التقارير الطبية والحالة.

MENAFN03022024000130011022ID1107805964

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