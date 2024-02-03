Sunday, 04 February 2024 07:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بالفيديو.. ختام مميز لنادي ((أسباير زون)) الربيعي

2/3/2024 9:56:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الدشيش
نظم مركز «أسباير زون» التثقيفي والترفيهي للطفل حفل ختام النادي الربيعي والذي سعى لاكتشاف مواهب الأطفال وقدراتهم الأدبية، حيث تم تكريمهم من قبل لجنة التحكيم المكونة من باسمة الوزان وناصر الدوسري وشيماء القلاف.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة مركز «أسباير زون» التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح انه تم خلال الحفل تكريم المبدعين الصغار في النادي الربيعي بحضور أعضاء لجنة التحكيم، متوجهة بالشكر لأولياء الأمور والمبدعين من الأطفال والذين يعدون الداعمين الحقيقيين للنادي، لافتة إلى السعي لصقل قدراتهم ومواهبهم، مشيدة بدور جريدة «الأنباء» في تغطية فعاليات المركز. بدورها، قالت باسمة الوزان: في البداية أشكر «اسباير زون» لإتاحة الفرصة لي ولمدة 3 أيام لمتابعة هذه النخبة من الصغار المميزين وكانت تجربة جميلة ومميزة وتمنيت ان تطول أكثر من ذلك. وأشادت الوزان بقدرات المبدعين الصغار وما يملكونه من مواهب، حيث لم يسعفنا الوقت لمشاهدة المزيد مما لديهم، مشيرة إلى أن النادي يسهم في اكتشاف مواهب الأطفال وتثقيفهم وصقل مواهبهم بما يفيدهم في المستقبل.
من جانبها، ذكرت شيماء القلاف انه من الجميل الالتقاء مع نخبة مبدعة من الصغار وقد أبهرني ما شاهدته من تميز ورغم صغر سنهم إلا أن الإبداع والابتكار الفكري كان واضحا لديهم، موضحة ان النادي الربيعي يعد تجمعا لكل مبدع من الصغار.
وفي نهاية الحفل، تم تكريم المبدعين الصغار، وشكر وتكريم لجنة أعضاء التحكيم ناصر الدوسري وباسمة الوزان وشيماء القلاف.

MENAFN03022024000130011022ID1107805963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث