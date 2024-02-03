Sunday, 04 February 2024 07:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بالفيديو.. هيئة القصّر نظّمت يوماً رياضياً للمشمولين برعايتها

2/3/2024 9:56:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
برعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر فيصل الغريب، نظمت الهيئة أمس في واحة مشرف يوما رياضيا للقصر المشمولين برعايتها وأسرهم بمشاركة بعض العاملين وأسرهم. وقال مدير عام الهيئة م.حمد البرجس في تصريح له إن الحرص على تنظيم ورعاية الأنشطة الرياضية للقصر وذويهم يأتي في إطار إدراك قياداتها لأهمية الرياضية وتأثيراتها الإيجابية وكونها أهم العناصر المعززة لتمكين الشباب من الجنسين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالنظر إلى تأثيراتها الإيجابية العديدة داخل المجتمع وخصوصا في مجالات الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي.
وأوضح البرجس أن المشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية والبدنية توفر فوائد اجتماعية وصحية شتى، في مقدمتها تحسين اللياقة البدنية والتحول الى أساليب الحياة الصحية المقوية للمناعة من الامراض، فضلا عن دورها في تنشيط الصحة العقلية الإيجابية والتطور الإدراكي الى جانب تأثيراتها الإيجابية على الحالة النفسية.
وأشار الى أن ممارسة الأنشطة الرياضية وخصوصا الجماعية منها تنمي سلوكيات إيجابية عديدة، منها العمل بروح الفريق، واحترام القواعد والآخرين، والتعاون، والانضباط، والتسامح، وتعزيز مهارات وخبرات المشاركة في الأنشطة الجماعية والحياة المهنية بشكل عام، بما يعزز في النهاية من التماسك الاجتماعي وتعزيز قدرات المجتمع بشكل عام.

MENAFN03022024000130011022ID1107805962

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث