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بالفيديو.. عبد الجليل لـ ((الأنباء)): 5 حرفيين يشاركون بمنتجاتهم بمعرض الحرف اليدوية في مقهى سليمان الشميمري

2/3/2024 9:56:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
تشارك الجمعية الكويتية للتراث بمعرض للحرف اليديوية خلال بطولة «الدامة» التي انطلقت السبت في مقهى سليمان الشميمري في شرق ولمدة 3 أيام.
«الأنباء» جالت في المعرض والتقت رئيس الجمعية الكويتية للتراث فهد العبد الجليل الذي أوضح أنها جمعية نفع عام أسست عام 2017 من أهم أهدافها المحافظة على كل ما توارثناه من الآباء والأجداد والمحافظة على التراث الكويتي بشقيه المادي وغير المادي.
وقال إن الشق المادي هو المحافظة على المباني التراثية القديمة من مساجد تراثية والدواوين المتواجدة في مدينة الكويت ومحيطها على الساحل، أما غير المادي فهو المشاركة في مثل هذه المعارض التي تسلط الضوء على الحرف الموروثة، وهي الحرف التي اندثرت بعد اكتشاف النفط، وقد ارتبطت هذه الحرف بأسماء العديد من الأسر الكويتية، ونعمل في الجمعية على اعادة إحياء هذه الحرف منها (صف الغوص، والخواص، وكذلك بناء السفن، الصايغ، والصناديق وغيرها من الحرف التراثية).
وأضاف العبد الجليل أن الجمعية تعمل على إحياء هذه الحرف وتدريب الشباب على صناعتها لتبقى خالدة في ذاكرة الكويتيين.
وحول مشاركات الجمعية في الاحتفالات بالأعياد الوطنية، بين عبد الجليل أن رئيس لجنة التراث البحري المسؤول عن الأنشطة اعد برنامجا لمشاركة الحرفيين وأصحاب المتاحف والباحثين في الاحتفالات
وحول المشاركة في المعرض، قال: هناك العديد من المشاركات في الأنشطة التراثية والثقافية سواء مع وزارات الدولة أو مع جامعة الكويت، مشيرا إلى أن الجمعية غير ربحية ومشاركتنا فقط للحفاظ على التراث الكويتي بشكل عام.
وكشف عن مشاركة 5 فنانين حرفيين من أعضاء الجمعية في المعرض وبطولة لعبة الدامة التراثية مع إدارة المقاهي الشعبية، ولمدة ثلاثة أيام في مقهى الشهيد سليمان الشميمري.
بدوره، قال عضو جمعية الكويتية للتراث الحرفي دخيل الحياوي انه يشارك في المعرض بمجموعة من الأعمال التراثية من الموروث الشعبي والبحري منها مجموعة من صناديق التاجر القديم بالإضافة إلى السفن الخشبية وكل ما يختص بالتراث البحري.
أما الحرفي مبارك الخشتي، فقال إنه يشارك في مسابقة الدامة بهدف تعريف رواد المقهى الشعبي بالتراث الشعبي الكويتي والحرف الموجودة بالماضي وتعريفهم بأنواعها وطريقة تصنيعها، مشيرا إلى أن هذه هي أول مشاركة مع المقاهي الشعبية.

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