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ختام بطولة بادل ((ديفاينت)) الأولى

2/3/2024 9:56:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت مساء أمس الدورة الأولى لبطولة البادل المحلية التي تنظمها أكاديمية ديفاينت على مدار يومين بملاعب فندق الريجنسي للبادل، حيث أكد راعي البطولة الشيخ راكان بدر الصباح أن رياضة البادل تعيش حالة من الزهو بين الرياضات الأخرى في الكويت، فضلا عن أنها تحظى بزخم هائل على المستويين المحلي والإقليمي وإقبال كبير على ممارستها واحترافها بين الشباب والشابات.
وأضاف ان رعايته للبطولة تأتي من منطلق إيمانه بضرورة غرس ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع وتشجيع الشباب على ممارستها، وهو ما ينعكس إيجابيا على تحقيق عنصر التنمية الصحية المستدامة في رؤية كويت جديدة 2035، مؤكدا أن الكويت تدخل الآن عهدا جديدا من التقدم والتطور على جميع الأصعدة والمستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية، في ظل بداية حكم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وكشف الشيخ راكان عن أن القيمة الإجمالية لجوائز البطولة التي تبلغ 15 ألف دولار وزعت على المراكز الـ 3 الأولى لـ 3 فئات، تتضمنها البطولة للرجال والسيدات والناشئة من المشاركين في المنافسات تحت سن 16 عاما، لافتا إلى أن عدد المشاركين في البطولة بفئاتها الـ 3 بلغ 160 لاعبا ولاعبة.

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