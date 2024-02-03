Sunday, 04 February 2024 07:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق بطولة الكويت الدولية لسباقات الهجن

2/3/2024 9:56:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت أمس بطولة الكويت الدولية السنوية الـ 22 لسباقات الهجن بمشاركة واسعة من ملاك الهجن في الكويت وعدد من الدول الخليجية والعربية متضمنة 82 شوطا تقام على مدى ستة أيام في مضمار الشهيد فهد الأحمد التابع للنادي الكويتي لسباقات الهجن منظم البطولة.
وشهد اليوم الأول للبطولة إقامة 21 شوطا منها 17 في الفترة الصباحية و4 أشواط رئيسية في الفترة المسائية تزامنا مع الافتتاح الرسمي للبطولة على أن تتوالى السباقات تباعا حتى ختامها الخميس المقبل بإقامة العديد من الأشواط الرئيسية وفي مقدمتها الشوط الأهم للبطولة للتنافس على السيف الذهبي.
وقال أمين سر النادي الكويتي لسباقات الهجن ومدير البطولة ربيح العجمي إن البطولة أصبحت أحد أهم الملتقيات التي تجمع محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة من الدول الخليجية والعربية، نظرا إلى سمعتها الكبيرة التي أسستها في نسخها الـ 21 الماضية.
وأضاف أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز نقدية قيمة للملاك الفائزين في السباقات إضافة إلى الكؤوس والرموز والسيوف والخناجر المرصعة بالذهب والفضة، منوها بتعاون ملاك الهجن مع اللجنة المنظمة.
وأشار إلى أنه «تم تخصيص 22 شوطا في البطولة للهجن العائدة لأصحاب السمو والشيوخ والأمراء والباقي للمواطنين»، مضيفا أن اللجنة خصصت في الوقت ذاته عددا من أشواط المواطنين لهجن الإنتاج المحلي بالبلاد لدعم ملاكها في الكويت وتشجيعهم على الإنتاج.

MENAFN03022024000130011022ID1107805959

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث