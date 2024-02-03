Sunday, 04 February 2024 07:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القبندي: التركيز سر انتصار ((العنيد)) على ((الأبيض))

2/3/2024 9:56:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
قال مساعد مدرب فريق الكرة بنادي التضامن جمال القبندي إنه توقع تحقيق المفاجأة عبر الفوز على الكويت 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ضمن الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير.
وأشار القبندي، عقب اللقاء، إلى أن فريقه كان يحتاج إلى الهدوء والتركيز وتفادي ارتكاب الأخطاء، وهو ما حدث بعد أن استمر التركيز حتى في ركلات الترجيح.
وتابع بالقول: تجاوز «الأبيض» يعد رد اعتبار لـ «العنيد» بعدما ودعنا مسابقة «أغلى الكؤوس» الموسم الماضي بالسيناريو نفسه.
من جهته، أكد مدرب الكويت، التونسي نبيل معلول، أنه كان غاضبا على حكم اللقاء داود العبدالله بسبب إضاعة الوقت فقط، مشيرا إلى أن حصوله على البطاقة الحمراء عقب انتهاء الشوط الأول كان مستحقا وتقبل قرار الحكم.
ورأى معلول أن الفريقين لم يلعبا أكثر من 20 دقيقة في الشوط الثاني وكان الأجدر بالحكم أن يضع حدا لمسألة إضاعة الوقت.

MENAFN03022024000130011022ID1107805958

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث