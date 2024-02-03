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التضامن.. مفاجأة ربع نهائي كأس الأمير

2/3/2024 9:56:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم
المواجهة المرتقبة في الدور نصف النهائي لكأس سمو الأمير بين الغريمين العربي والقادسية قد تسرق الأضواء، وهو أمر طبيعي، وذلك بعد فوزهما على النصر 3-1 والفحيحيل 2-1، إلا أن ما فعله التضامن في الدور ربع النهائي بإقصائه الكويت حامل اللقب بركلات الترجيح وقتاله وإصراره وأدائه العالي مثل المفاجأة الأكبر في البطولة وكان حديث الشارع الرياضي، ليثبت «العنيد» أن مباريات الكؤوس تختلف عن الدوري، وأن التوقعات وما يكتب في الورق ما هو إلا حبر على ورق «يمسح» مع إطلاق الحكم صافرة البداية والنهاية.
أما مباراة السالمية وكاظمة فتعتبر بمنزلة «مواجهة أعمال شاقة» لما حمله اللاعبون من أعباء بدنية كبيرة، خصوصا للفائز «السماوي» الذي تعرض لحالة طرد للاعبه بدر جمال بعد مرور 7 دقائق فقط.
«الأخضر».. مزاجه «عالي»
قدم العربي أفضل عروضه على حساب النصر وظهر بمستوى مميز أمام فريق قوي ومتطور لكنه لم يجد أي معاناة في تحقيق الانتصار والفوز، بل العكس كان يسير المواجهة كما يشاء من بدايتها حتى نهايتها، وعندما سجل «العنابي» هدف التقليص بعد تقدم «الأخضر» بهدفين عاد سريعا وسجل هدف الأمان الثالث.
«الأصفر» عانى وتأهل
لم يقدم القادسية المستوى المأمول منه أمام الفحيحيل رغم أنه حقق الأهم وهو التأهل، لكنه كان يلعب بعشوائية كبيرة طوال المباراة تقريبا، حتى ان سبب الانتصار يعتبر فرديا أكثر منه جماعيا بسبب تألق النجم بدر المطوع بعد نزوله، وهو أمر يجب أن يصححه المدرب محمد المشعان سريعا، لأن المنافس المقبل هو العربي وعدم الظهور بمستوى مقنع أمامه قد يمثل مشكله للأصفر، لذا يجب تصحيح المسار «فنيا» خصوصا من ناحية التنظيم المفقود في الدفاع ووسط الملعب.
«السماوي» بداية ونهاية سعيدة
على الرغم من التقدم المبكر للسالمية على كاظمة، إلا أن الفريق تعرض لضربة موجعة بطرد لاعبه بدر جمال في الدقيقة السابعة واستقباله هدف التعادل، إلا أن «السماوي» ومدربه الكرواتي أنتي ميشا عاد وسجل هدفين رغم النقص لكن الإرهاق البدني تسبب في استقبال مرماه هدفين وبعدها هدفا في الشوط الإضافي الأول، ومع هذا عاد وسجل هدف التعادل عن طريق لاعبه المدافع البرازيلي أليكس ليما بهدف لا يسجله إلا «كبار المهاجمين»، كل تلك الأمور تدل على شيء واحد هو أن ميشا سيعيد «السماوي» إلى الطريق الصحيح من خلال التنظيم وحسن اختيار التشكيلة، وهو أمر افتقده الفريق هذا الموسم ما تسبب في تأخره وعدم قدرته على المنافسة على لقب الدوري وخروجه من كأس سمو ولي العهد على يد برقان.
«أبناء الفروانية».. أبطال
حقق التضامن ما كان يظنه البعض أنه «مهمة مستحيلة»، وأخرج حامل اللقب الكويت بعدما قدم مستوى مميزا في مباراة لم تكن فيها الفوارق الفنية كبيرة داخل الملعب على الرغم من أنها موجودة قبل انطلاق المباراة لعدة أسباب، فمحليا وعلى مستوى المحترفين والمشاركة في الدوري «الأبيض» أفضل، لكن ما فعله «أبناء الفروانية» يعتبر درسا كبيرا ومفيدا في الوقت نفسه لكل الفرق.

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