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Stc تختتم رعايتها لبطولة Brisk للبادل

2/3/2024 9:56:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في الكويت، عن اختتام رعايتها لبطولة Brisk العالمية للبادل التي أقيمت في الفترة من 28 إلى 30 يناير الماضي على ملاعب El Padel Academy، وذلك تماشيا مع استمرار دعم الشركة تجاه المجتمع الرياضي في الكويت، وخاصة بين مجتمع البادل المحلي، والتي تهدف إلى نشر تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.
وفي بيان لها، أكدت شركة stc على الإقبال الناجح والمتميز الذي شهدته البطولة التي استمرت لمدة 3 أيام، حيث استقطب الحدث حشودا كبيرة للاستمتاع ولمشاهدة العديد من الفرق المشاركة للمنافسة على لقب البطولة. وشارك في البطولة 144 فريقا من عدة دول في خمس فئات مختلفة، حيث جمعت البطولة أفراد المجتمع الذين شجعوا فرقهم ولاعبيهم المفضلين في واحدة من أكثر الرياضات شعبية في الكويت.
وخلال البطولة، كان جناح stc المخصص بمثابة مركز للمشاركة والتفاعل، حيث قدم مزيجا غنيا من الأنشطة. وحصل المتفرجون والرياضيون على فرصة للمشاركة في المسابقات التفاعلية بجوائز مميزة.
ويتماشى الهدف الأساسي من تنظيم البطولة أيضا مع رؤية stc والتي تركز على تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة البدنية مع ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية والمساهمة في تمكين جيل من الشباب الذين يعتبرون صناع المستقبل، فضلا عن رعايتها، شجعت شركة stc موظفيها على الانضمام إلى البطولة لتعزيز نمط حياة صحي في العمل وتعزيز مهاراتهم في العمل الجماعي للتفوق في حياتهم الشخصية والمهنية، وهو نهج تتبعه stc وتحث عليه دوما.
على مر السنين، كان لشركة stc دور بارز ومبتكر في السوق الكويتية، وقد دخلت في شراكة مع العديد من الكيانات لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم مصالح المجتمع.

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