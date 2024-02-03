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((كاس)) تنظر بطلان انتخابات الجهراء 29 الجاري

2/3/2024 9:56:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
حددت محكمة كاس الدولية جلسة استماع 29 الجاري للنظر في حكم بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الجهراء، والجلسة هي الأولى للمحكمة الدولية للنظر في النزاع.
وكانت هيئة التحكيم الرياضي في البلاد قد قررت في سبتمبر 2023 بطلان انتخابات النادي التي جرت في 19 يناير 2023 وما ترتب عليها من آثار، حيث توالى نظر الملف داخليا عبر عدة دوائر قضائية، كما تعاملت اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة مع الحكم القضائي كل في مجال اختصاصها فيما يتعلق بتنفيذ ما جاء في حكم البطلان الأمر الذي امتدت آثاره على الألعاب الرياضية في النادي وبشكل خاص فريق كرة القدم.

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