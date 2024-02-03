الكويت تشارك في دورة الألعاب العربية للسيدات

MENAFN - Al-Anbaa) تشارك الكويت في النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 التي انطلقت في إمارة الشارقة اول من أمس بمشاركة أكثر من 550 لاعبة يمثلن 63 فريقا من 15 دولة عربية.

وقالت رئيسة الوفد الكويتي عضو اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات قبيل انطلاق الدورة التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتستمر حتى 12 الجاري إن مشاركة الكويت في البطولة تتمثل في 3 فرق وطنية هي أندية سلوى والفتاة والرماية الكويتية.

وأضافت ان الأندية الكويتية ستشارك في سبع ألعاب هي الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الطاولة وألعاب القوى والكراتيه والرماية و(القوس والسهم)، مؤكدة أهمية الحدث باعتباره فرصة مهمة للاعبات الكويتيات لتحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في المنافسات الرياضية العربية.

وأشارت حيات إلى حماس اللاعبات الكويتيات واستعداداتهن للمشاركة في هذا الحدث الرياضي خاصة بعد النجاحات التي حققنها في النسخة السابقة للدورة وبغية تحقيق الإنجاز سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي، معبرة عن ثقتها بقدرة اللاعبات في المنافسة على أعلى مستوى وإظهار مواهبهن وقدراتهن.

وأكدت أهمية مشاركة الوفد الكويتي للنساء في مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى بتعزيز مكانة المرأة الرياضية في الكويت، مبينة أن البطولة تعتبر كذلك فرصة للأندية الكويتية للاحتكاك مع فرق الدول العربية خاصة لعدم توافر مثل هذا النوع من المنافسات الرياضية التي تجمع عددا من الأندية العربية تحت منصة واحدة.كما يشارك من الوفد الكويتي كل من رئيسة نادي الفتاة فضيلة الشويلان وعضو مجلس إدارة نادي سلوى الصباح نائلة العلي.