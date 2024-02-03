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باشا: معسكر منتخبي 2008 و2009 ناجح

2/3/2024 9:56:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏مبارك الخالدي
قال عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم د.منصور باشا إن معسكر تركيا لمنتخبي الكويت مواليد 2008 ومواليد 2009 حقق أهدافه من خلال تجهيز اللاعبين بأفضل طريقة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
‏وعاد وفد المنتخبين أمس بعد انتهاء معسكرهما في تركيا استعدادا للاستحقاقات المقبلة. ‏وأضاف باشا أن المباريات الودية ساهمت في وقوف مدربي المنتخبين على مستوى اللاعبين، ومدى جهوزية كل لاعب، معتبرا أن ما ساعد على نجاح المعسكر توفير ما يلزم فيما يخص مقر إقامة الوفد وكذلك ملاعب التدريب. واعتبر أن هذا الإعداد يأتي ضمن برنامج وخطة عمل مجلس إدارة الاتحاد لتجهيز المنتخبات بالشكل الأمثل، من أجل تحقيق أفضل النتائج في جميع مشاركاتها.

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