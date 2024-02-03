Sunday, 04 February 2024 07:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميشا: الثقة وراء الفوز

2/3/2024 9:56:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
أكد مدرب فريق نادي السالمية الكرواتي انتي ميشا، أن فريقه استحق الخروج فائزا على كاظمة بركلات الجزاء الترجيحية (4-3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور ربع النهائي لكأس الأمير، وانتهى بالتعادل 4-4 بعد التمديد لشوطين إضافيين.

وذكر ميشا أن لاعبي «السماوي» لعبوا بثقة عالية، وكانوا أحد العناصر المهمة للفوز، وقد تغلبنا على النقص العددي المبكر في صفوف الفريق إثر طرد اللاعب بدر جمال في بداية الشوط الأول، مضيفا أنه «ليس من السهل مجاراة البرتقالي، وفريقك ناقص عدديا، لكن على الرغم من ذلك قدم اللاعبون أفضل ما لديهم طوال شوطي المباراة والشوطين الإضافيين، ليخرجوا فائزين لكربات الترجيح، وقد أنصفتهم الكرة، لأنهم كانوا الأفضل في المباراة».

ووصف ميشا مواجهة التضامن في نصف النهائي بـ «الصعبة والمتكافئة»، مضيفا: «ندرك جيدا آمال وطموحات «العنيد» بعدما أقصى الكويت حامل اللقب، وعليه فإن المواجهة تتطلب منا تركيزا عاليا.

MENAFN03022024000130011022ID1107805952

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث