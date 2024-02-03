ميشا: الثقة وراء الفوز

MENAFN - Al-Anbaa) هادي العنزيأكد مدرب فريق نادي السالمية الكرواتي انتي ميشا، أن فريقه استحق الخروج فائزا على كاظمة بركلات الجزاء الترجيحية (4-3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور ربع النهائي لكأس الأمير، وانتهى بالتعادل 4-4 بعد التمديد لشوطين إضافيين.

وذكر ميشا أن لاعبي «السماوي» لعبوا بثقة عالية، وكانوا أحد العناصر المهمة للفوز، وقد تغلبنا على النقص العددي المبكر في صفوف الفريق إثر طرد اللاعب بدر جمال في بداية الشوط الأول، مضيفا أنه «ليس من السهل مجاراة البرتقالي، وفريقك ناقص عدديا، لكن على الرغم من ذلك قدم اللاعبون أفضل ما لديهم طوال شوطي المباراة والشوطين الإضافيين، ليخرجوا فائزين لكربات الترجيح، وقد أنصفتهم الكرة، لأنهم كانوا الأفضل في المباراة».

ووصف ميشا مواجهة التضامن في نصف النهائي بـ «الصعبة والمتكافئة»، مضيفا: «ندرك جيدا آمال وطموحات «العنيد» بعدما أقصى الكويت حامل اللقب، وعليه فإن المواجهة تتطلب منا تركيزا عاليا.