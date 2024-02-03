ميشا: الثقة وراء الفوز

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
أكد مدرب فريق نادي السالمية الكرواتي انتي ميشا، أن فريقه استحق الخروج فائزا على كاظمة بركلات الجزاء الترجيحية (4-3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور ربع النهائي لكأس الأمير، وانتهى بالتعادل 4-4 بعد التمديد لشوطين إضافيين.
وذكر ميشا أن لاعبي «السماوي» لعبوا بثقة عالية، وكانوا أحد العناصر المهمة للفوز، وقد تغلبنا على النقص العددي المبكر في صفوف الفريق إثر طرد اللاعب بدر جمال في بداية الشوط الأول، مضيفا أنه «ليس من السهل مجاراة البرتقالي، وفريقك ناقص عدديا، لكن على الرغم من ذلك قدم اللاعبون أفضل ما لديهم طوال شوطي المباراة والشوطين الإضافيين، ليخرجوا فائزين لكربات الترجيح، وقد أنصفتهم الكرة، لأنهم كانوا الأفضل في المباراة».
ووصف ميشا مواجهة التضامن في نصف النهائي بـ «الصعبة والمتكافئة»، مضيفا: «ندرك جيدا آمال وطموحات «العنيد» بعدما أقصى الكويت حامل اللقب، وعليه فإن المواجهة تتطلب منا تركيزا عاليا.
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