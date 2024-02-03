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ميشيل يرحل وعماد باقٍ

2/3/2024 9:56:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم
قرر كاظمة إنهاء التعاقد مع المدافع الفلسطيني ميشيل ميلاد والإبقاء على المدافع الجزائري عماد الدين عزي بعد مفاوضات كبيرة خلال اليومين الماضيين وإقناعه بالبقاء حتى نهاية الموسم على أقل تقدير، وذلك قبل إغلاق باب الانتقالات الأربعاء الماضي.

وبهذا يكون «البرتقالي» قد استقر على قائمة محترفيه الخمسة وهم عماد الدين عزي ومواطنه المدافع الجزائري رضا أمين ولاعبي الوسط النيجيري بنيامين تيدي الذي وصلت بطاقته الدولية أمس ومن غينيا بيساو توني سيلفا والأردني أحمد عرسان.

إلى ذلك، أجرى اللاعب عمر الحبيتر عملية جراحية في لندن تكللت بالنجاح وسيغيب على إثرها، وسينضم إلى قائمة المصابين وهم ناصر فرج «رباط صليبي»، وحسين كنكوني الذي يعاني من آثار عملية الرباط الصليبي ولم يتعاف بعد، وحارس المرمى الآخر فيصل السبيعي الذي يحتاج لنتطيف الركبة لكنه يحتاج لفترة لا تزيد على الشهر، وانضم اليهم المهاجم شبيب الخالدي بتعرضه لكدمة قوية في الانف وشد في العضلة الضامة.

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